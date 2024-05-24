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走私市價逾千萬鰻苗遭中國海警查扣 貨主懷疑黑吃黑綁走中間人索682萬

王姓海運公司老闆走私40萬尾、市價約1200萬元的鰻苗到中國被海警查獲，他質疑被黑吃黑竟綁走中間人。示意圖。（資料照）

王姓海運公司老闆走私40萬尾、市價約1200萬元的鰻苗到中國被海警查獲，他質疑被黑吃黑竟綁走中間人。示意圖。（資料照）

2024/05/24 10:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓海運公司老闆和謝姓友人合作，打算走私40萬尾鰻魚苗（市價約1200萬元）至中國，結果在福建海域被中國海警查扣，王懷疑被中間人陳男黑吃黑，竟派人設局擄走陳男，逼他賠償800萬元，陳男的親友在24小時內籌到682萬才讓他獲釋，法官依私行拘禁等罪判王男等8人徒刑1年至2年8月。

判決指出，2021年1月間，王男委託陳男將10箱（合計40萬尾）鰻魚苗自金門載運至公海，交給中國接駁船隻走私至中國，陳男把貨交給洪姓船長處理，結果同年1月19日晚上11點多，在中國福建省晉江市圍頭灣沿岸路口遭中國海警查扣，導致該批鰻苗血本無歸。

陳男事後賠了100萬元給王男，但王男懷疑陳男與中國海警合作黑吃黑，因此要求陳男從金門飛到台灣解釋清楚；同年2月22日，貨主之一的謝男委託林姓友人出面協助，並在王男司機配合演戲，把剛到台灣的陳男押走，林男等人拿刀槍再現身，控制住陳男行動自由。

陳男被林男等人逼迫，簽下800萬元本票及運輸賠償契約，林男拿到本票向謝男回報後，謝男指示不要放陳離開，要他立刻把錢籌出來；陳男拿回手機後開始向親友求援借錢，但籌了半天只籌到400萬元，林男得知此事後把他打了一頓，還嗆聲「我今天一定要把所有錢拿到，不然你別想回去，把你抓到山上放血」。

陳男被打到頭破血流繼續籌錢，最後在23日下午2點前籌到682萬元才獲釋，結束21小時的驚魂，陳男離去前，還被警告「今天的事情最好不要讓刑事單位知道，如果你們報警的話，我一定會找回來」，但警方事後循線得知此事，順利逮捕王男等人。

高雄地院審理時，王男等8人均堅詞否認擄人勒贖，辯稱是債務糾紛才衍生此次事件；法官認為，王男得知中國海警查獲鰻苗後，陳仍無懼警方查緝多次出海，因此懷疑他跟中國海警一起黑吃黑，才把這批鰻苗的損失歸責於陳男，加上認為陳只賠100萬元不夠才犯下此案，被告主觀上是在處理債務糾紛，與意圖不法得財的擄人勒贖犯意不同，因此依私行拘禁等罪判王男等8人徒刑1年至2年8月，可上訴。

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