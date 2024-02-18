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被懷疑「帶走女伴」台中少年KTV遭砸頭濺血 警追5煞釐清

何姓少年在KTV包廂遭毆打、酒瓶攻擊濺血。（擷自「社會事新聞影音」）

何姓少年在KTV包廂遭毆打、酒瓶攻擊濺血。（擷自「社會事新聞影音」）

2024/02/18 15:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市何姓少年昨與友人夜唱到天亮，期間突有5名惡煞衝入包廂內，認定少年「帶走他們的女伴」，請去其他包廂唱歌為由持酒瓶攻擊施暴，警方獲報趕抵時，5名惡煞已早一步駕車離去，警方今天除請少年前往派出所製作筆錄，也將根據惡煞使用車輛追查，進一步查緝涉案人到案，釐清案情。

台中市第四分局南屯所在昨天清晨6點多獲報，南屯區文心南路一家KTV有打架糾紛，經火速到場調查，發現現場何姓少年（17歲）右耳、右手指受傷流血，另名勸架的傅姓友人（19歲）則無明顯傷勢。

經查，何男與友人當時在105包廂夜唱，突然有多名不認識的惡煞，從102包廂內衝進105包廂後，向何等人告知，因接獲不明來電，其女伴被105包廂的人帶走，再逐一詢問105包廂的人後，只因何「沒帶女伴」，就被認定是帶走102包廂女伴之人，再請何去102包廂唱歌為由對其酒瓶砸頭施暴後，隨即駕車離去。

警方到場時，102包廂客人均已離開，經調閱監視影像，102包廂共有5人至105包廂將何男帶進包廂內理論，已掌握施暴者離去車輛，將以車追人，追查涉案對象身分，何男則表示，對於涉案對象互不認識，因係誤會造成當下表示不提告，即先行前往就醫，惟處理員警仍與被害人約今日製作筆錄，以釐清案情。

警方趕到包廂釐清案情。（警方提供）

警方趕到包廂釐清案情。（警方提供）

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