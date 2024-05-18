苗警取締違規改裝噪音車 祭出口袋式路檢

苗栗警方會同監理單位攔查違規改裝的機車。（警方提供）

2024/05/18 12:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局接獲陳情，指苗栗市區夜間常有改裝車呼嘯而過，擾人清夢，因而統合新竹區監理所苗栗監理站、苗栗縣政府環境保護局於昨（16）晚在苗栗市中正路與建功地下道交岔路口實施攔檢聯合稽查，針對來往疑有改裝車輛（體）或違規行為攔停受檢，共攔查28輛汽機車，舉發8件擅自增、減、變更車輛原廠零件，包括燈光、照後鏡、排氣管及消音器設備等規格及需召回檢驗違規車輛。

苗縣警局交通隊指出，攔檢過程中，赫然發現其中1輛機車在駕駛把手與坐墊間加裝鐵桿及疑似變更引擎、照後鏡、排氣管等重要設備，警方即依違反道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款規定當場製單舉發，處罰900元以上1800元以下罰鍰，並應責令改正，且由監理機關召回臨時檢驗，警方亦告誡駕駛人切勿違規競駛、技等危險駕駛行為；另針對多部機車變更車燈顏色亦依規定舉發違規通知單。

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苗栗縣警察局長陳世煌表示，苗栗市長余文忠在縣務會議反映鄉親陳情苗栗市區道路夜間常有改裝噪音車呼嘯奔馳，擾人清夢。縣長鍾東錦即在縣務會議要求縣府團隊應結合各業管權責共同查處取締改裝噪音車輛（體），未來將常態在各鄉、鎮、市區道路執行聯合路檢，以維護用路人安全及居民生活品質，對於挑戰公權力不法分子絕不寬貸，一律追究到底，帶給鄉親優質治安環境。

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