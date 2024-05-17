失蹤近2個月台中男找到了！台8線金馬隧道東口墜崖 火燒車陳屍

台中張姓男子失蹤，時隔快2個月，被發現車輛墜落台8線金馬隧道東口200公尺路邊下方懸崖。（新城警分局提供）

2024/05/17 23:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台中市張姓男子3月下旬被家屬報案失蹤，公路局洛韶工務段施工人員今天一早在台8線120.8K處發現，邊坡200公尺深懸崖下有輛轎車，警方獲報設法查看，發現車子下方有一具男性遺體，經查就是已經人間蒸發近2個月的張男。

台8線120.8K位於距離金馬隧道東口約200公尺的彎道上，道路下邊坡十分陡峭，花蓮新城警分局合歡派出所副所長賴彼得說，警方獲報後到場發現，道路下邊坡200公尺深的車輛已明顯燒毀，車子下方有一具遺體。

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警方調查發現，死者是3月27日台中市政府警察局受理報案的張姓失蹤男子，合歡派出所警方同步調閱監視器畫面，發現張男車輛在3月25日凌晨0點左右，曾行經合歡派出所前被拍到，應是男子的最後影像。

賴彼得說，當地海拔2400多公尺，而且是易落石區，一般車輛經過時會快速通過，不會停留，加上平日容易起霧，時隔近2個月後，才因公路局人員碰巧在附近施工，發現道路下方墜落車輛，這才找到張姓男子，警方已經通知台中家屬前來確認，警方也與消防局進一步調查，以釐清事故發生原因。

車輛墜落處路段經常起霧，加上容易落石，才會失蹤2個月都無人發現。（新城警分局提供）

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