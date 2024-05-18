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3年前也燒過！ 南投名間鄉垃圾場疑沼氣引發大火

南投縣名間鄉垃圾場今天上午發生火災，現場濃煙衝天。（民眾提供）

南投縣名間鄉垃圾場今天上午發生火災，現場濃煙衝天。（民眾提供）

2024/05/18 12:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣名間鄉垃圾場目前約堆置4萬5000噸垃圾，今（18日）上午9點多突起火燃燒，濃煙沖天，南投縣消防局派出數個消防分隊前往滅火，目前仍灌救中，初步研判係因垃圾堆積產生的沼氣引發大火。南投縣名間鄉公所清潔隊表示，名間鄉近5年來垃圾外運量相當少，堆置的4萬5000噸垃圾仍有約一半未封膜打包，盼縣府環保局能加速協助外運處理。

南投縣因沒有焚化廠，垃圾均須仰賴外縣市焚化處理，目前全縣約堆置26萬噸垃圾，其中名間鄉位於虎子坑段的垃圾掩埋場約堆置4萬5000噸垃圾，包括2萬多噸已封膜打包的垃圾，惟今天上午9點多，有民眾發現垃圾場冒出熊熊火焰，南投縣消防局立即派出數個消防分隊前往滅火，現場濃煙沖天，燃燒面積約1、200坪，截至中午仍在灌救中，消防局初步研判係因垃圾堆積產生的沼氣引發大火，但真正起火原因仍有待進一步鑑定。

名間鄉公所清潔隊表示，名間鄉近5年來垃圾外運量相當少，堆置的4萬5000噸垃圾仍有約一半未封膜打包，環保局才剛運來機器，準備打包尚未打包的垃圾，未料即發生垃圾山火災。2021年5月，該垃圾場也曾發生大火，悶燒數日，臭氣沖天，嚴重影響附近新光、田仔、東湖、新街等4村民眾生活品質，盼縣府環保局能加速協助外運處理，根本解決問題。

南投縣名間鄉垃圾場今天上午發生火災，消防人員灌救中。（民眾提供）

南投縣名間鄉垃圾場今天上午發生火災，消防人員灌救中。（民眾提供）

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