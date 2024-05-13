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綠島睡美人垃圾場起火悶燒 疑似廢電池引燃

綠島垃圾場再傳火警，火警頻傳加上堆置過多，往往火勢難收拾。（消防局提供）

綠島垃圾場再傳火警，火警頻傳加上堆置過多，往往火勢難收拾。（消防局提供）

2024/05/13 17:55

〔記者劉人瑋／台東報導〕綠島知名景點「睡美人」一旁的垃圾掩埋場12日下午發生大火，疑垃圾場工作人員在處理垃圾時不慎挖到廢棄電池而引發火警，火勢悶燒一天一夜，直到今日下午2時左右才告控制，消防局表示，燃燒面積約1900平方公尺，起火原因仍待調查。

綠島垃圾場曾多次發生火警，且每次都悶燒許久，除了將垃圾清運離場就讓綠島頭大，每次大火更是煙霧瀰漫，鄉民抱怨連連。去年3月的大火至少延燒15個小時，2020年還曾連燒3天，加上清運困難，垃圾場大火根本是綠島人噩夢，當時鄉長謝賢裕表示，疑似是廢棄瓦斯瓶引燃垃圾沼氣。

針對12日發生的大火，謝賢裕則表示，疑似是廢電池引發火警。他說，不清楚是回收商在吊廢電池造成火警，亦或是民眾丟垃圾時未做好分類、先將廢棄物內含的電池拔除，只知道廠商以怪手吊回收物時，物品落下造成火勢，待要撲滅時已無法收拾。先後2次大火皆為回收物造成，綠島似乎不僅是垃圾量囤積，回收亦出狀況，只是未能釐清是在廠商或民眾端出狀況。

綠島鄉籍議員王姷力表示，現在正在本島議會開議，卻被鄉民罵翻「為什麼沒在我們身邊」，她也只能緊急協調並透過公所以埋沙填土方式救火。

綠島垃圾場再傳火警，火警頻傳加上堆置過多，往往火勢難收拾。（消防局提供）

綠島垃圾場再傳火警，火警頻傳加上堆置過多，往往火勢難收拾。（消防局提供）

綠島垃圾場再傳火警，火警頻傳加上堆置過多，往往火勢難收拾。（消防局提供）

綠島垃圾場再傳火警，火警頻傳加上堆置過多，往往火勢難收拾。（消防局提供）

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