03/18 各報重點新聞一覽

亞洲資產管理中心選定高雄專區試辦，下月一日將開放金融機構遞件申請，七月正式營運。圖為去年12月首波金融業者簽署合作備忘錄。（資料照，高雄市府提供）

2025/03/18 06:54

自由時報

留財引資提升金融競爭力 亞資中心高雄專區 下月開放申請

自前總統李登輝一九九五年規劃「亞太營運中心」以來，多任總統都曾提出推動亞洲資產管理中心，但多無疾而終；賴政府就任後，行政院經發會去年七月拍板「亞洲資產管理中心計畫」，選定高雄專區試辦，下月一日將開放金融機構遞件申請，七月正式營運。

請繼續往下閱讀...

詳見留財引資提升金融競爭力 亞資中心高雄專區 下月開放申請。

提升美台合作能力 谷立言肯定賴總統打擊中國間諜

總統賴清德十三日針對當前面對的對國軍滲透及間諜活動之威脅等五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略。美國在台協會（AIT）處長谷立言昨表示，賴清德欲打擊中國長期以來的間諜與影響力行動提出的倡議，將能進一步提升美方與台灣合作的能力。

詳見提升美台合作能力 谷立言肯定賴總統打擊中國間諜。

涉洗錢400億 九州集團陳政谷2億交保

台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢四○○多億元案，並查出前警政監林明佐在擔任台中市警局刑警大隊大隊長時涉嫌當「內鬼」，其中主嫌九州集團總裁陳政谷昨天開庭審理第三次延押庭，經合議庭決議，諭令陳政谷兩億元交保，並限制出海、出境八月，交保期間不得與同案被告和證人聯繫，每週到指定派出所報到，不過若三月廿一日下午兩點前無法提出兩億元的保證金，則延押兩個月，林明佐則仍在押。

詳見涉洗錢400億 九州集團陳政谷2億交保。

聯合報

質疑川普執政…丹麥前總理：我們不再能仰賴白宮

丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）昨天在玉山論壇開幕式上表示，「在（美國總統）川普執政下，我們不再能仰賴白宮」，他反問台灣和烏克蘭要如何看待川普的國際政策觀點？

詳見質疑川普執政…丹麥前總理：我們不再能仰賴白宮。

4.4坪擠8人 監獄超收 管理風險與衝擊日增

國內監獄收容人成長，全國已有十所監所超收逾百分之十五，超收比最高甚至超過四成，不斷湧入的詐欺犯與高齡、長刑期犯，當鐵窗內的生存空間日益狹小，衝突也日增，甚至有管理員遭收容人痛毆、潑糞，成為當前監所管理的一大風險。

詳見4.4坪擠8人 監獄超收 管理風險與衝擊日增。

中國時報

北約前祕書長：不再能仰賴白宮

美國總統川普上任後，逆轉美國多年挺烏立場，施壓烏克蘭與俄羅斯坐上談判桌，引發歐洲各國「疑美論」。丹麥籍北大西洋公約組織前祕書長拉斯穆森（A.F.Rasmussen）17日在台北「玉山論壇」批評川普執政後，「我們不再能仰賴白宮」，直言美歐關係趨於交易。在場的美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言則辯護表示，川普已明確承諾保衛全球和平，「在歐洲盡早結束烏克蘭戰事，在印太避免戰爭爆發」，美方將與國際夥伴一起加強應對片面以武力或威脅改變現狀的企圖。

詳見北約前祕書長：不再能仰賴白宮。

川普今通話普丁 分割烏克蘭資產

美國總統川普16日表示，他計畫於美東時間18日與俄羅斯總統普丁通話，協商如何結束俄烏戰爭。川普還說，美國與俄、烏已討論多時，甚至談及「分割某些資產」。在美俄元首通話前，俄羅斯公開提出停火條件，即烏克蘭必須保持中立，且不得加入北約。

詳見川普今通話普丁 分割烏克蘭資產。

美國在台協會處長谷立言昨於玉山論壇開幕式致詞表示，賴清德欲打擊中國長期以來的間諜與影響力行動提出的倡議，將能進一步提升美方與台灣合作的能力。（記者田裕華攝）

台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢四○○多億元案，合議庭決議，諭令主嫌九州集團總裁陳政谷兩億元交保。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法