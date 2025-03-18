12縣市低溫特報！ 今晚另一波冷氣團南下、持續降溫

今日強烈大陸冷氣團持續影響，各地天氣寒冷，針對12縣市發布低溫特報。（資料照）

2025/03/18 06:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（18日）強烈大陸冷氣團持續影響，各地天氣寒冷，針對12縣市發布低溫特報。

今日清晨及夜間中部以北及宜蘭低溫只有11、12度，其他地區13到15度，特別在北部地區局部低溫會來到10度左右或以下。白天高溫北部及宜花地區約16到17度，中南部及台東約18到21度，晚起另一波強烈大陸冷氣團或寒流南下，各地溫度將進一步下降；澎湖整天15至18度，金門10至18度，馬祖8至14度。

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天氣部分，受到華南雲系東移影響，花東地區、恆春半島及各地山區有局部短暫雨，氣象署於今日凌晨3點30分針對花蓮縣山區及南投縣山區發布大雨特報。今日西半部、宜蘭地區在上午之前也有零星短暫雨，下午起漸轉為多雲。由於溫度與水氣條件配合，各地3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右山區有機會降雪，民眾前往山區也請多留意路面結冰及道路濕滑的現象。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，金門短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三（19日）至週四（20日）清晨，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍寒冷，北部及東北部9至18度，中部10至21度，南部12至22度，花東13至19度。週四白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但受到輻射冷卻效應影響，各地早晚氣溫仍偏低，西半部溫差較大。北部及東北部10至19度，中部12至23度，南部15至25度，花東15至21度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 17 12 ~ 19 14 ~ 21 13 ~ 17

氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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