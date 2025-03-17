解放軍在台灣附近軍演 國台辦稱「台灣問題事關國家尊嚴」

中國國台辦發言人陳斌華聲稱，「台灣問題事關國家尊嚴、民族感情，是不容挑戰的紅線」。（資料照，翻攝直播）

2025/03/17 23:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國軍機艦數十架次今日大舉逾越海峽中線及其延伸線，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。中國國台辦今晚以「解放軍在台島附近開展演習」形容這次軍事行動，聲稱「台灣問題事關國家尊嚴、民族感情，是不容挑戰的紅線」。

國台辦發言人陳斌華宣稱，共軍「在台島附近開展演習」，是對賴清德不斷宣揚台獨分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒，是對台獨分裂勢力謀獨挑釁的有力震懾，是對外部勢力干涉滋事的嚴正警告，是捍衛國家主權、維護台海和平的正當之舉、必要之舉。

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陳斌華聲稱，「賴清德上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，一再鼓吹互不隸屬的『新兩國論』，變本加厲限阻兩岸交流交往，強推兩岸脫鉤斷鏈。同時加緊勾連外部勢力。其所作所為嚴重挑釁『一個中國原則』、破壞兩岸關係、威脅台海和平穩定」。

陳斌華更嗆，「台獨與台海和平水火不容，台灣問題事關國家尊嚴、民族感情，是中國核心利益中的核心，是不容挑戰的紅線。正告『賴清德當局』，敢挑釁玩火，只會自取滅亡」。

陸委會駁斥，中共持續對台軍事恫嚇，升高台海局勢緊張，破壞區域和平穩定，是不折不扣的「麻煩製造者」。政府將全力推動「和平四大支柱行動方案」，強化全社會防衛韌性，守護國家主權與民主自由，同時與友盟國家合作，共同遏止中共對外軍武擴張的野心，維護台海及區域安全與繁榮。

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