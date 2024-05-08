朝天宮迎媽祖期間頻傳塞車違停鬥毆 警開出逾60張勸導單

北港朝天宮迎媽祖，媽祖遶境及真人藝閣遊行每年吸引許多民眾參加，今年適逢週末人潮爆多。（記者黃淑莉攝）

2024/05/08 08:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港朝天宮迎媽祖今年適逢建廟330年且在週末假日，湧入北港人車爆量，出現違停、大塞車、鬥毆、口角等亂象，甚至傳出聞到K他命味道，警方共計開出逾60張勸導單，雲林縣警察局長李建民更親自主持檢討策進會，未來炮點未遵守規定將罰款或沒收保證金，北港大橋啟動調撥車道等。

朝天宮迎媽祖其中重頭戲媽祖出巡遶境在4月27、28日2天，因適逢週末吸引上萬人湧入北港，第1天違規停車、闖紅燈造成市區嚴重塞車，第2天警方緊急擴大交管措施，此外，各炮點燃放鞭炮時間及數量也引起不少民怨。

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由於北港迎媽祖是國家重要民俗，為避免類似事件一再上演，警方7日召開遶境安維勤務策進會，希望能結合各部門力量強化勤務作為，會中達成多項決議，針對贊炮點、舞台申請核准，明定擴音器使用起迄時間及違規處罰方式，包括罰款或沒收證金等。

在交通疏導部分，請北港鎮公所盤點可使用的停車場，或提供免費接駁車，並提早公告讓民眾知悉，警方彈性擴大交管範圍，並編排拖吊車在重要路段加強違規拖吊，必要時北港大橋啟動調撥車道、延長綠燈秒數，疏緩北港往嘉義車流。

今年北港迎媽祖活動出現許多亂象，雲林縣警察局長李建民（中）親自主持遶境安維勤務檢討及策進會議，期盼未來結合各部門力量強化勤務作為，做到滴水不漏。（北港警分局提供）

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