自由日日Shoot》租客越籍夫妻 死命踹開鐵皮窗 跳樓逃生

苗栗頭份民宅惡火造成 一家四口與一越籍女移工五死。 （記者蔡政珉翻攝）

2023/11/29 05:30

〔記者蔡政珉、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭份市民宅昨天凌晨二點多發生火警，釀成許姓一家四口及另名越南黃姓女租客五死慘劇；當時租住三樓的越南籍阮姓夫妻見濃煙太大，在房間死命踹開鐵皮窗戶，跳樓幸運逃生。

頭份警方在案發後，調查得知有名三十八歲越籍阮姓男子逃離現場，當時因鄰居指有聽到吵雜聲，之後就傳出火警，阮男動機引發警方懷疑，警方也透過他的妻子傳訊他到案說明。

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警方查出，阮男與卅二歲的吳姓妻子當時在房間內聽到住隔壁房間的黃姓女移工高喊「失火了」，夫妻從睡夢中驚醒，衝至樓梯口，但是濃煙太大，只好退回房間，死命的踹開鐵皮窗戶，從窗緣一起逃生到隔壁二樓，再跳至一樓，幸運逃生，僅腳部扭傷無大礙，但卻未看到黃女跟著逃出，兩人也指當時並未吵架。阮男因持觀光護照來台後逾期居留，才會緊急逃離現場。

死者許男家屬說，許男從事水電維修工作，與越南籍妻子武女結婚九年，曾與母親同住一年多，後來因妻子與許母語言不通，就搬離頭份市斗煥坪老家，到尖山購屋居住，夫妻經營越南小吃店至今，平時一家四口住在二樓，三樓則是鐵皮屋加蓋，出租給越南籍人士居住，每月房租約四千元。

許母︰兒修水電結良緣 夫妻幸福美滿

許男的母親說，兒子很內向，媳婦年齡大兒子三歲，也離過婚；據兒子說，當初是兒子前往電線維修，媳婦當時遞上一杯水給兒子，雙方因此結下良緣，家庭幸福美滿。

常到武女開設小吃店消費的客人說，武女的小吃店，除販賣風味菜與兼賣雜貨，一樓最後面也提供小包廂給顧客使用，平時有不少越南籍移工到店內唱歌，是主要客群，也常見到一樓堆放許多物品；鄰居也說，該店出入客人複雜，經常因唱歌等吵鬧聲干擾到鄰居。

武女姊妹淘昨也到場關心，她說，跟武女是十幾年朋友，她們幾個姊妹淘都是在小吃部坐檯陪酒時相識，後來夫妻買房開店，武女當起老闆娘，也常打電話邀姊妹淘前去店裡兼差坐檯陪酒，前天還打電話請她過來一聚，沒想到卻天人永隔。

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