自由日日Shoot》兩逃生口阻斷、堆雜物、木隔間⋯頭份惡火 7致命傷斷活路

防火逃生要領

2023/11/29 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕苗栗縣頭份市昨驚傳透天厝五死火警，許姓屋主一家四口全部擠在二樓主臥室，逃生不及被嗆死，另名死者黃姓越南女移工則倒在三樓的樓梯口。資深消防官分析，發現所有不利火場逃生的七大因素，都讓這一家人及越南移工碰上，讓消防員感嘆「神仙難救無命客」！

許姓屋主全家四口擠二樓主臥室 被嗆死

七大因素包括火場兩逃生出口都遭大火阻斷、逃生樓梯狹窄且堆積雜物、木造隔間高火載量、高溫火煙引發「煙囪效應」、加蓋頂樓逃生不易、起火戶遭鄰棟ㄇ型包覆如火爐、及住警器疑年久失效等。

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據了解，失火透天厝共有三樓，一樓為小吃店及廚房、二樓為許家四口起居處，三樓頂加蓋出租給一對越南籍夫妻及黃姓女移工居住，相關單位人員初判，起火樓層應為二樓前段客廳，不排除因天冷使用保暖器具，或電線老舊等電氣因素釀災，但起火原因仍待進一步鑑驗釐清。

火調人員分析，起火戶許家四口在二樓臥室遭遇火災，前陽台及逃向一樓樓梯，都遭大火煙層覆蓋，唯二逃生出口都遭阻斷，且消防員勘查火場，發現逃生樓梯都堆積雜物，且遭大火引燃阻礙逃生；此外，最關鍵因素，二、三樓五名死者的住處，都採用木造隔間，完全不具防火時效，根本無法提供受困者安全就地避難的待救場所。

此外，由於整棟一到三樓都失火，加上堆積易燃物、木造隔間，火勢極速成長，火焰最高可上竄至三樓高，高溫可達攝氏八百度，產生的輻射熱、煙霧具致命殺傷力，若從單一逃生梯竄上樓，形成致命「煙囪效應」，加上起火戶後方、兩側都緊鄰隔壁房屋，完全沒有對外窗，起火後整棟屋呈ㄇ字型包圍、加上頂樓加蓋，住戶失去高處安全平台，整棟房屋形同火力全開的爐灶，加劇現場火勢。

由於起火戶為老舊住宅，唯一能提前預警火災的獨立式住警器，疑為十年前裝設，但火場並未發現，極有可能在安裝三年內失去電力，失去效能，燒熔於火場中，讓起火戶一家人都錯失逃生先機。

消防官︰一家四口位房屋中後段 火煙阻隔難逃生

消防單位推測，當時在二樓的一家四口位處房屋中後段臥室內，想逃生卻受客廳、樓下上竄火煙阻隔，導致四人極有可能在逃生受阻後，退回房內遭火煙嗆昏後燒死成焦屍，資深消防官分析，由於火載量極高、在高溫煙層侵襲下，在二樓的一家人絲毫沒有逃生的一絲生機。

苗栗頭份民宅惡火造成 一家四口與一越籍移工五死。右圖為罹難的屋主許男與武姓妻子。 （記者蔡政珉翻攝、取自許男臉書） 檢警消昨到苗栗縣五死火警現場勘驗，釐清起火原因。（記者吳仁捷翻攝）

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