父偷人妻享福 死後挨告風流債兒子扛

張男偷吃人妻長達17年，病逝年餘後被求償，高雄高分院判決他的兒子要賠償20萬元定讞。（情境照）

2024/07/23 07:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓婦人因丈夫張男出軌，向人妻洪婦求償獲賠20萬元定讞，洪婦丈夫許男獲悉內情時，張男雖已過世年餘，仍提告求償，高等法院高雄分院改判他唯一繼承人即兒子，同樣賠償20萬元遮羞費確定。

2004年間，張姓夫婦經營卡拉OK店，洪女經張男介紹當店員，2人竟然暗通款曲，並開始在外同居至2021年，時間長達17年，讓她飽受精神煎熬，憤而要求賠償精神撫慰金，高雄高分院判決洪女給付20萬元定案。

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洪女丈夫許男則指出，婚後育有多名子女，夫妻感情融洽，也知道張男在其妻位於桃源區所設製茶廠合作製茶，直到妻子因外遇被判賠，始知道2人姦情，認為張破壞其婚姻，雖然他已罹患癌症逝世年餘，仍向唯一的繼承人即其子求償60萬元。

橋頭地院認為張男事先不知道洪女已婚，加上求償時效已過，判決許男敗訴，他不服上訴。

高雄高分院開庭調查，據張男的女兒指稱，2人每天吃完飯就會一起在房間看電視，幾乎都睡在一起，躺在床上會親親。又查，張男曾說：「洪女跟先生有辦手續」等語，認定他知道對方有家室。

此外，張男於2021年7月23日死亡，許男則在隔年12月底提告，沒有超過2年的求償期限，改判張的兒子同樣賠償20萬元確定。

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