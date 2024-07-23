為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中颱凱米來襲 彰縣消防局籲「6要3不」防颱

凱米颱風來勢洶洶，彰化縣消防局呼籲民眾危險河床不要去、（資料照）

凱米颱風來勢洶洶，彰化縣消防局呼籲民眾危險河床不要去、（資料照）

2024/07/23 08:18

〔記者湯世名／彰化報導〕凱米颱風來勢洶洶，彰化縣消防局呼籲民眾防颱整備工作謹記「6要3不」準則，6要分別為防颱訊息要注意、招牌門窗要固定、社區水溝要疏通、防災用品要準備、低窪地區民眾要遷往高處及土石流危險區民眾要即早撤離，3不則是危險河床不要去、登山溯溪不要去及觀湖、戲水、釣魚不要去。

因應颱風季，彰化縣消防局與在地的家樂福、振宇五金及小北百貨公司等賣場業者合作，將在全縣這些業者的11間門市，從即日起至7月31日設置「防颱（災）專區」，備有多樣防災用品及乾糧供民眾採購，讓防災準備變得更輕鬆、便捷。

這11間門市的「防颱（災）專區」，分別是家樂福彰化市金馬路門市，振宇五金彰化市（二間）、和美鎮、鹿港鎮、員林市、二林鎮共6間門市，以及小北百貨彰化市、員林市、鹿港鎮、伸港鄉共4間門市。

消防局指出，「防颱（災）專區」供應的物品包括有緊急避難包、手電筒、電池、行動電源、個人醫療用品、修繕工具、清潔用品、消毒用品、飲用水與乾糧等。

由於凱米颱風來勢洶洶，消防於呼籲民眾檢核居家週遭環境，如陽台植栽事先取下、家中門窗穩固、固定並修剪樹木、招牌、清理雨水溝及排水管等事項。避免於颱風來襲期間從事戶外活動，以免發生受困山區、沙洲或海邊等意外事件，且颱風來襲前後都易有突如其來長浪、大浪發生，易造成落海傷亡事件，請縣民切勿至海邊釣魚、戲水、觀浪。

居住沿海低漥地區縣民可事先準備沙包及設置防水閘門，以防止海水倒灌。 颱風來襲期間留意車行地下道淹水情形，避免受困。 利用社群網路、平面與電子新聞等管道留意最新颱風資料。

請留意颱風強陣風吹落招牌、樹木、電線桿等情況，建議與道路保持距離、避免留在高處或危險處、降低車速保持安全車距，若無法安全駕駛，請停置路邊並開啟警示燈。

凱米颱風來勢洶洶，彰化縣消防局呼籲民眾固定並修剪樹木。（資料照）

凱米颱風來勢洶洶，彰化縣消防局呼籲民眾固定並修剪樹木。（資料照）

凱米颱風來襲，彰化消防局呼籲民眾不要到危險水域戲水、垂釣。（資料照）

凱米颱風來襲，彰化消防局呼籲民眾不要到危險水域戲水、垂釣。（資料照）

因應暑假颱風季，彰化消防局消防員檢視水域救生圈架及防溺告示牌，補齊救生圈及浮水繩。（資料照）

因應暑假颱風季，彰化消防局消防員檢視水域救生圈架及防溺告示牌，補齊救生圈及浮水繩。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
颱風加速逼近 漢光演習花蓮戰機起降科目取消
2024/07/23 06:25

颱風加速逼近 漢光演習花蓮戰機起降科目取消
凱米今發陸警 明晚直撲北台／氣象署：路徑類似「西北颱」 週三、週四全台都有劇烈雨勢
2024/07/23 05:30

凱米今發陸警 明晚直撲北台／氣象署：路徑類似「西北颱」 週三、週四全台都有劇烈雨勢

C位樞紐霸主・O9捷運輕奢2-4房
今年第一個海警！ 北東週三夜嚴防強風豪雨、海水倒灌
2024/07/23 06:15

今年第一個海警！ 北東週三夜嚴防強風豪雨、海水倒灌
中颱「凱米」加速逼近 今明大潮嚴防海水倒灌
2024/07/23 06:54

中颱「凱米」加速逼近 今明大潮嚴防海水倒灌

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
中颱凱米可能登陸 專家：慎防強風驟雨帶來的破壞力
2024/07/23 07:13

中颱凱米可能登陸 專家：慎防強風驟雨帶來的破壞力
中颱凱米來了！預計週二午後發陸警 週三、週四影響最明顯
2024/07/23 06:11

中颱凱米來了！預計週二午後發陸警 週三、週四影響最明顯
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播