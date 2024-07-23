中颱凱米來襲 彰縣消防局籲「6要3不」防颱

凱米颱風來勢洶洶，彰化縣消防局呼籲民眾危險河床不要去、（資料照）

2024/07/23 08:18

〔記者湯世名／彰化報導〕凱米颱風來勢洶洶，彰化縣消防局呼籲民眾防颱整備工作謹記「6要3不」準則，6要分別為防颱訊息要注意、招牌門窗要固定、社區水溝要疏通、防災用品要準備、低窪地區民眾要遷往高處及土石流危險區民眾要即早撤離，3不則是危險河床不要去、登山溯溪不要去及觀湖、戲水、釣魚不要去。

因應颱風季，彰化縣消防局與在地的家樂福、振宇五金及小北百貨公司等賣場業者合作，將在全縣這些業者的11間門市，從即日起至7月31日設置「防颱（災）專區」，備有多樣防災用品及乾糧供民眾採購，讓防災準備變得更輕鬆、便捷。

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這11間門市的「防颱（災）專區」，分別是家樂福彰化市金馬路門市，振宇五金彰化市（二間）、和美鎮、鹿港鎮、員林市、二林鎮共6間門市，以及小北百貨彰化市、員林市、鹿港鎮、伸港鄉共4間門市。

消防局指出，「防颱（災）專區」供應的物品包括有緊急避難包、手電筒、電池、行動電源、個人醫療用品、修繕工具、清潔用品、消毒用品、飲用水與乾糧等。

由於凱米颱風來勢洶洶，消防於呼籲民眾檢核居家週遭環境，如陽台植栽事先取下、家中門窗穩固、固定並修剪樹木、招牌、清理雨水溝及排水管等事項。避免於颱風來襲期間從事戶外活動，以免發生受困山區、沙洲或海邊等意外事件，且颱風來襲前後都易有突如其來長浪、大浪發生，易造成落海傷亡事件，請縣民切勿至海邊釣魚、戲水、觀浪。

居住沿海低漥地區縣民可事先準備沙包及設置防水閘門，以防止海水倒灌。 颱風來襲期間留意車行地下道淹水情形，避免受困。 利用社群網路、平面與電子新聞等管道留意最新颱風資料。

請留意颱風強陣風吹落招牌、樹木、電線桿等情況，建議與道路保持距離、避免留在高處或危險處、降低車速保持安全車距，若無法安全駕駛，請停置路邊並開啟警示燈。

凱米颱風來勢洶洶，彰化縣消防局呼籲民眾固定並修剪樹木。（資料照）

凱米颱風來襲，彰化消防局呼籲民眾不要到危險水域戲水、垂釣。（資料照）

因應暑假颱風季，彰化消防局消防員檢視水域救生圈架及防溺告示牌，補齊救生圈及浮水繩。（資料照）

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