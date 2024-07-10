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三重命案死者因懷孕遭資遣？ 北市勞動局：檢具事證將依法處理

新北市三重區昨晚發生一家3口命案。（記者徐聖倫翻攝）

新北市三重區昨晚發生一家3口命案。（記者徐聖倫翻攝）

2024/07/10 16:13

〔記者江采蓁／台北報導〕新北市三重區昨（9）日傳出人倫悲劇，42歲廖姓男子殺害劉姓妻子後，開車帶著不滿周歲的幼子至台北市北投區馬槽橋下輕生，據警方調查，兩人原皆在南港區不同的科技公司工作，劉女因懷孕遭資遣，後又傳出因害喜才離職。台北市勞動局表示，若勞工遇到疑似懷孕歧視之勞資爭議，除可申請勞資爭議調解外，也可檢具相關事證提出性別平等工作法之申訴，勞動局將依法處理。

新北市三重區昨發生一家3口喪命的人倫悲劇，據警方調查，廖男與劉女原皆在南港區不同的科技公司上班，劉女因懷孕遭資遣，今又傳出因害喜才離職，但廖男恰巧也遭資遣，孩子出生後兩人皆沒有工作，靠雙方家長接濟，警方不排除廖男恐因找工作一事壓力過大，因此做出異常舉動，詳細原因仍在釐清。

對此，台北市勞動局回應，依性別平等工作申訴審議處理辦法第15條規定，申訴及審議案件之進行以不公開為原則，故不便透露是否有類似案件，但勞工遇到疑似懷孕歧視之勞資爭議，除可申請勞資爭議調解外，也可檢具相關事證提出性別平等工作法之申訴，勞動局將依法處理。

勞動局表示，依性別平等工作法第11條第1項，雇主對受僱者之退休、資遣、離職及解僱，不得因性別或性傾向而有差別待遇；同法第38條之第1項，雇主違反第7條至第10條、第11條第1項、第2項規定者，可處30萬元以上150萬元以下罰鍰；第6項有前條或前5項規定行為之一者，應公布其名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額，並限期令其改善，屆期未改善者應按次處罰，以及公布事業單位名稱之處罰。

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