命大！ 婦變換車道閃違停險被曳引車輾過 司機急煞車僅擦挫傷

陳婦變換車道閃違停，險被曳引車輾過，命大僅擦挫傷。（讀者提供）

2024/07/09 16:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名陳姓婦人騎車行經鳳山區林森路，閃避路邊違停車輛，卻未留意後方來車，直接從慢車道變換快車道行駛，疑似因大型車死角，遭同向黃男駕駛曳引車撞擊，人車倒地差點被輾，機車再撞擊路邊違停車輛，黃男聽聞碰撞聲緊急煞車，陳婦驚險保住一命，僅四肢擦挫傷。

鳳山警方今表示，高雄市一名陳姓婦人（67歲）昨晚騎機車沿著鳳山區林森路東向西方向行駛，閃避路邊違停車輛，卻未留意後方來車，直接從慢車道變換快車道行駛，後方同向黃姓男子（46歲）駕駛營業大貨曳引車，疑似因大型車死角，未發現陳婦騎車在旁，雙方當場發生車禍。

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陳婦與曳引車發生撞擊後，人車倒地差點被輾，機車再撞擊違停車輛，黃男聽聞碰撞聲緊急煞車，陳婦才未被曳引車輾壓，意識清楚送醫治療，命大僅四肢擦挫傷，沒有生命危險。

鳳山警方據報到場處理，雙方均無酒精反應，初步肇事原因研判機車變換車道不當、曳引車未注意車前狀況、藍色自小客車紅線違規停車，警方測繪車禍現場後，肇事責任仍待進一步鑑定。

鳳山警分局呼籲民眾行車應注意車輛周邊狀況，並保持行車距離，才能因應突發狀況。

陳婦變換車道閃違停，險被曳引車輾過，命大僅擦挫傷。（讀者提供）

陳婦變換車道閃違停，險被曳引車輾過，命大僅擦挫傷。（讀者提供）

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