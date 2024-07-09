暑假打工遭詐團吸收 蘆洲警1小時逮2青少年車手

蘆洲警分局一小時逮獲兩名青少年車手，除移送法辦，也呼籲家長留意青少年暑假工讀。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/09 16:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕蘆洲警分局獲報假檢警監管帳戶老梗詐騙案，趁被害老翁面交40萬元給車手時，在公園逮獲17歲姚姓少年，一查發現他就讀台中某所高職，辯稱趁暑假打工，第1天當車手收款就被抓；蘆洲分局查獲當天首宗詐欺案後1小時內，同樣在蘆洲逮獲收水的連姓車手，警方一併送辦、續追幕後集團，警方也呼籲家長注意青少年求職，避免淪為詐團車手。

蘆洲警分局調查，78歲李翁遭詐團以假檢警手法，2度共面交76萬元積蓄，詐團8日要求被害人繼續交付40萬元現金監管，三民派出所警方獲報趕抵李翁住處，在永康公園將40萬元假鈔面交給姚姓車手，姚嫌一拿取款項，警方當場逮捕，查扣偽造地檢署監管公文、1張收據、印章、手機等證物，替李翁保住最後老本。

請繼續往下閱讀...

無獨有偶，約1小時後，三民所接獲27歲李男報案，指稱他社群網站看見借貸訊息，要向對方借錢，但對方先匯33萬元到李男帳戶後，要求李男提領現金交給指定對象，李男詢問警方時覺過程有異，到交款現場埋伏，逮獲前來收款的收水車手22歲連男，當場查扣33萬元遭款、2支手機等證物。

警方說，17歲姚姓車手仍就讀台中某高職，他辯稱只是暑假打工，早上向詐團領取3千元車資、手機，搭高鐵北上轉車到蘆洲，他辯稱第1次取款被抓，警方依詐欺、少年事件處理法移送法辦。

至於第2案被害人為27歲李姓快遞外送員，因貸款買機車、買手機等物欠債，無法繼續申貸，上網點選廣告提出「債務整合需求」，詐騙集團用話術跟他說需要先用資金流「美化帳戶」才能再借錢，請他提供帳戶，將匯入33萬元貸款因李男急著借錢便照辦，發現匯入33萬，驚覺自己帳戶淪為洗錢帳戶，連忙報案。

連嫌辯稱，他在台中霧峰開白牌計程車，兼職車手四處取款，警詢後依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法