一氧化碳中毒 焚火台攜入帳篷取暖 母死2女傷

檢警調查發現，事發帳篷和所有露營設備都是羅婦自己帶上山的。（竹縣府消防局提供）

2023/11/28 05:30

母女露營釀悲劇 國小２女住院 哥哥不敢告知媽媽已經走了

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉某露營地發生羅姓女客攜兩女兒入住露營後，疑因半夜氣溫驟降，為了取暖而把焚火台攜入帳篷內，導致母女三人一氧化碳中毒，造成羅婦不幸往生、兩女仍住院治療的悲劇。新竹檢警昨天會同羅婦前夫和長子相驗羅婦遺體，初步認定是起單純意外，法醫研判羅婦是一氧化碳中毒致死，並採血進一步比對確認。在家屬沒有意見下，已把遺體先行發還家屬帶回治喪。

請繼續往下閱讀...

單純意外 家屬籲網友勿酸言酸語

羅婦長子告訴檢警，其母很有露營經驗，這次臨時上山，從母親生前和妹妹們的分享，看得出她們當時的氣氛很好，讓他們很難接受這起意外。傷心之餘，迄今不敢讓妹妹知道母親已經走了，希望外界多一點同理心，不要讓家屬在面對驟失摯愛之際，還要面對網路上一些傷人的酸言酸語。

新竹檢警初步調查，羅婦個性開朗，在外沒有債務或感情等問題，和前夫育有一子兩女，長子目前就讀大學。離婚後三名子女雖都跟她，但母子四人跟前夫仍保持良好互動。這次發生意外時所用的帳篷、氣墊床以及焚火台等露營設備都是羅婦自己帶的，看得出應該很有經驗，所以認定這起應是單純意外。因兩名國小女童尚無法製作筆錄，所以暫無從釐清事發前到底是誰把焚火台從帳篷外取入。

誰帶進焚火台 暫無從釐清

檢警表示，羅婦是在上週六（廿五日）下午四點入住營地。根據營主和其他露友的印象，原本羅婦母女三人是在帳棚外，邊靠焚火台燒炭取暖賞夜景和聊天，當晚大約九點多進帳入睡。同晚十點多，疑似帳內有人起身到帳外拿焚火台進去取暖，可能就是這個半夢半醒的致命動作造成不可逆的遺憾。

營主告訴檢警，次日（廿六日）一早他雖曾納悶羅婦三人怎麼都不見起身，但因看到帳篷內有動靜便不以為意。直到中午過後仍不見有人外出警覺有異，便與其他露友一同趨近查看，沒想到一打開帳篷，赫見母女三人都躺在床上呈現昏迷狀，且瞥見帳篷內有焚火台的炭火遺跡，當下懷疑是一氧化碳中毒所致，立即報案送醫搶救，可惜羅婦已明顯失去生命跡象。羅婦前夫則很感謝營主及早發現才讓一雙女兒得以保住性命。

把焚火台拿進帳篷內導致3人一氧化碳中毒昏迷，釀成1死2傷的悲劇。（竹縣政府消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法