焚火台、煤油燈 嚴禁帶入密閉空間

新竹縣政府消防局提醒露營安全兩大原則：使用瓦斯爐具等請保持良好通風，並注意延長線及插座的負載；焚火台切記勿在帳篷內使用。（記者廖雪茹攝）

2023/11/28 05:30

〔記者黃美珠、廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉某露營地發生露友將焚火台放進帳篷，造成母女三人一氧化碳中毒、一死二傷的悲劇。新竹縣政府表示，該露營地雖列入輔導名單，但業者迄今連土地使用許可的申請都還沒有提出。

事發露營地 未申請使用許可

縣府交通旅遊處表示，露營區業者要合法化必須經歷兩個階段，首先須在明年底以前取得土地使用許可，接下來則須完成經營露營場的營業登記。全縣三四○家業者有二七六家營業中，接受輔導後申請土地使用許可的則有一一○家，但目前僅九家取得許可。

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為輔導露營業者合法、安全營業，縣府今年三月起接連在尖石、五峰、橫山、峨眉、關西等地辦理八場座談會，累積共超過三百人、一五○家業者參加。並於今年九到十一月辦理卅四場工作坊，透過一對一的輔導，協助業者了解露營場要點的相關規定。

交旅處表示，他們輔導業者時，都強調嚴禁把焚火台、煤油燈等放入密閉空間以保暖的行為，建議只能用物理性如熱水袋、暖暖包，或加棉被等的保暖方式。由於全案已進入司法程序，對於涉案業者的相關責任，縣府尊重檢方的調查和釐清。

縣府消防局也派員到轄內各景點，向露營區和旅宿業者加強擴大宣導，並提醒從事露營活動時，應注意兩點原則：一、使用瓦斯爐具或露營燈具時，應保持良好通風。二、應避免於帳篷內等通風不良的處所使用焚火台燃燒木炭取暖或碳烤食物。

災害預防科指出，一氧化碳為無色無味的氣體，中毒時有頭暈、噁心、嘔吐等症狀，於室內通風不良環境中，如果身體出現上述症狀，應警覺是否為一氧化碳中毒，並立即關閉使用中的加熱設備及打開門窗保持通風，且儘速撥打一一九。

營位延長線負載多 易致火災

此外，露營營位所提供的電源插座並不多，常需再接延長線使用，因此，使用高耗電電器如吹風機、電暖爐、電毯等，應注意延長線及插座的負載，避免造成跳電、電線過熱，甚至造成火災，建議依照露營場電器設備建議使用說明為原則。

新竹縣政府消防局派員到尖石、五峰各景點，向露營區和旅宿業者加強宣導預防一氧化碳中毒意外。（竹縣府消防局提供）

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