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消保官任內 公費私用 南投縣高官 許麗貞貪污起訴

南投縣政府11職等簡任秘書許麗貞，任縣府消保官期間涉公費私用，南投地檢署依違反貪污治罪條例起訴。（資料照）

南投縣政府11職等簡任秘書許麗貞，任縣府消保官期間涉公費私用，南投地檢署依違反貪污治罪條例起訴。（資料照）

2023/11/09 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府十一職等簡任秘書許麗貞，時任縣府消保官期間，將個人團購、私人購物，甚至與丈夫、女兒等親友到高級餐廳用餐，全申報公費買單，遭南投地檢署依違反貪污治罪條例起訴，並沒收不法所得三萬八五八五元。

購物、高級餐廳用餐 都報公帳

起訴書指出，許麗貞從二○○四年二月起擔任南投縣消保官，迄今年涉貪被調查已任職十九年，每月分配五四○○元的「縣政推行業務費」，依法必須用於縣府事務推動或與中央聯繫等公共事務，且採「實用實銷」核銷經費。

惟許女卻核銷不實、公費私用，包括二○二○年十二月間與縣府同仁一起向全國漁會團購十盒魚產品禮盒，其中六盒交付參與團購之人，並向每人收取九九○元費用後，其餘四盒自行食用及致贈親友，並以公務為由持發票申報縣政推行業務費四一七三元。

二○二○年間，許女在蝦皮等網站購買橘子等水果與知名品牌廚具碗盤，申報詐領縣政推行業務費。二○二一至二○二二年十月間，許女與丈夫、女兒等親友多次到台中高級餐廳、牛排館及台北某百貨公司消費，也都報公帳。

調查期間 聯繫關係人試圖滅證

許女遭調查期間，涉嫌私下聯繫多名關係人，試圖串證、滅證，今年二月間南投地檢署再度指揮廉政單位，前往南投縣政府將她拘提到案，檢方複訊後聲請羈押，南投地院裁定五十萬元交保。

針對此案，記者昨致電許女辦公室無人接聽，未獲回應。

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