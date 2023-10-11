助朱國榮偷渡 超跑達人自首

海陸空逃亡路線圖

2023/10/11 05:30

國寶總裁與嫩妻、滿月兒會合後再飛萬那杜 我透過國際刑警追緝

〔記者楊國文、姚岳宏／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮因棄保潛逃，上月廿八日遭高等法院發佈通緝追捕中；朱國榮的事業新夥伴、知名超跑業者周哲男上月底向警方自首，坦承從朱上月七日向三張犁派出所報到後，就由他協助開車接應，前往港口搭船潛逃赴菲國，不過，台北地檢署、警方均低調不願證實此事，指已透過國際刑警組織擴大追緝朱。

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開車接應搭船潛菲律賓

另據了解，朱的陳姓嫩妻日前帶著替他生下剛滿月的兒子，已搭機抵達菲律賓，熟知內情人士明白指出，朱的一家三口在菲國佬沃團聚過，朱疑持假護照，搭機轉往佬沃南邊的菲國首都馬尼拉，之後飛往澳洲雪梨，再轉機飛抵太平洋島國萬那杜。對此消息，檢警表示偵查相關細節不便透露。

再轉雪梨飛到萬那杜

朱國榮是因涉入龍邦、台壽保炒股等案，今年三月被高等法院依違反證券交易法各判刑八年及十六年，遭諭知四億元重保，朱國榮上訴最高法院；不料，朱在九月七日下午三時到派出所報到後，自此人間蒸發，派出所直到十二日深夜才向高院回報此事，經拘提無著，加上高院傳訊朱的律師、當初具保的朱國榮的胞妹朱佩瑜亦稱不見朱的人影，直到廿八日才發布通緝朱，並沒入四億元交保金。

依規定，通緝朱的時效為卅年，依刑法規定，追訴時效還可延長四分之一，即七年五個月，即現年七十歲的朱，將被通緝直到一○七歲才有機會免責。

此外，朱國榮另有四案於一審台北地院審理，其中保證金最高的是松岡炒股案的一億元交保金，是否沒入，由北院決定。調查局也表示，收到朱的通緝書後，除把朱列入外逃通緝犯名單，亦將請求其他國家提供司法互助，以追緝朱到案。

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