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豐原警轉贈新鮮土產助弱勢 蔚為地方佳話

員警將收到的新鮮土產，轉贈轄區弱勢戶。（民眾提供）

員警將收到的新鮮土產，轉贈轄區弱勢戶。（民眾提供）

2024/07/24 10:38

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局翁子派出所警員廖辛根，收到友人贈送的新鮮農產，隨即與所內警員許世洋利用家戶訪查時間，主動關懷轄內2戶清寒民眾，並贈予新鮮農產，發揮警民一家的精神，傳為地方佳話。

據了解，家住豐原的69歲吳姓男子，與太太原本一起經營小吃攤，因疫情衝擊營運不佳而停業，倆夫妻因年紀大了，再就業不易，致生活陷入困頓，警員許世洋日前獲知後，除主動協助夫婦倆申請相關急難救助，並常利用空閒時間訪視，適時給予關懷，夫妻倆對於員警及時伸出援手，深表感激。

另一名73歲的黃姓獨居婦人，去年發生車禍受傷，因年事已高，傷勢復原不如預期，致行動不便，無法外出工作，警員許世洋獲知也經常前往探視關心，不時提供愛心物資，黃婦這次收到新鮮土產，感動淚流，頻頻祝福員警平安健康。

豐原分局長林大為表示，警察工作不僅只是單純的依法行政，為民服務亦是警察職責之一，他常提醒同仁「執勤要有態度，執法要有溫度」，希望同仁持續秉持「社區警政」的核心價值，積極訪查發掘弱勢家庭，及時協助轉介相關單位提供關懷與協助，期盼藉此將善的能量傳遞下去。

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