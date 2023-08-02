外役監條例修子法 共諜列審核重點

法務部將同步修正子法「外役監受刑人遴選實施辦法」，圖為有全台灣最美度假監獄之稱的自強外役監，大門對面就是種菜的農場。（資料照）

2023/08/02 05:30

法務部︰即使符合資格 仍須實質審核

〔記者錢利忠、吳政峰／台北報導〕立法院院會三讀通過「外役監條例修正案」，加嚴受刑人遴選門檻，犯本刑十年以上的重大犯罪受刑人，將被排除遴選資格，修法立意良善，不過律師黃帝穎認為，本次修法排除加重詐欺犯遴選至外役監的資格，卻未排除違反國家安全法的共諜，修法仍有補強空間。

黃帝穎表示，詐騙集團罪犯被排除外役監資格，加重詐欺罪刑度是一年以上、七年以下徒刑，而國安法「發展組織罪」刑度為七年以上，罪責更重，從共諜侵害國家、全民法益及刑度來看，都不低於詐團，本次修法排除加重詐欺犯等的犯罪遴選至外役監資格，未排除違反國安法的共諜，恐有輕重失衡疑慮。

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黃帝穎說，違反國安法等共諜案件，常因被告背後有來自中國相關的經濟援助，且白領犯罪在監表現相對容易獲得較佳評分，造成出賣民主及國家利益的共諜，卻可能較容易取得外役監的異常現象，難符「民主防衛」的普世價值及平等原則。

無危害公共秩序、社會安全 才可遴選

法務部次長黃謀信表示，受刑人除須符合外役監遴選的資格外，另需經評估在監行狀良善、適於外役作業且無危害公共秩序、社會安全之虞，才可以參加遴選；換言之，即使符合外役監條例所規定的積極及消極形式要件，還要再經過外役監遴選辦法規定的「實質審核」這一關，並不代表一定可以去外役監。

黃謀信指出，法務部將同步修正子法「外役監受刑人遴選實施辦法」，子法的附件「受刑人參加外役監遴選審查基準表」，內有諸多審查項目，未來會把行狀善良、無危害公共秩序、社會安全等新法方針均納入，共諜或與境外勢力有關的案件是否符合這些要求，將一併列為審查重點。

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