台灣首隻電子產品偵測犬「 WAFER」建功 助雄警瓦解詐團洗錢機房

台灣首隻電子產品偵測犬「 WAFER」建功！助雄警瓦解「風哥」詐團組織的洗錢機房，牠能嗅聞電子產品儲存裝置上的三苯基氧化膦。（記者黃良傑攝）

2024/07/04 16:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣第一隻電子產品偵測犬「 WAFER」（晶圓）建功！牠出馬嗅聞「風哥」鄭姓男子為首的詐團機房，高市刑大、刑事局與保三偵測犬聯手瓦解藏身屏東的機房，並嗅出藏匿的關鍵電子犯案證物，鄭男夥同蘇男合作協助越南賭博網站洗錢，並找來10人擔任客服機房人員，又成立自動化轉帳機房，短短1年經手4兆越南盾，約新台幣51億元，最終仍被警方瓦解。

據了解，綽號「風哥」的鄭男（39歲）於前年9月間，先取得越南被害人手機門號，再以月薪7萬元招募蘇男當詐團幹部，分別在高屏等地租屋設立客服機房，並創新架設自動網路轉帳機房，陸續找來李女、馮男等10人假扮客服人員，採24小時輪班行詐、洗錢。

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檢警指出，鄭男透過管道收集越南人頭帳戶後，利用越南門號手機成立「自動化轉帳機房」，自動完成出金、入金等作業，展開網路洗錢等不法。

高市刑大科偵隊專案小組發現，主嫌透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，洗錢集團還透過自動化程式，簡化人工作業，降低成員出入機房次數，企圖逃避警方查緝。

由於集團藏有關鍵電子犯案器材，警方不易搜查，高市警方除出動保大特警破門攻堅，更找來台灣第一隻電子產品偵測犬「 WAFER」（晶圓）嗅找關鍵證物，牠能嗅聞電子產品儲存裝置上的三苯基氧化膦Triphenylphosphine oxide （TPPO）化學塗料，包括手機、硬碟、隨身碟、虛擬貨幣冷錢包等，都難逃牠靈敏的鼻子，查獲犯罪現場隱匿之關鍵數位證物。

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台灣首隻電子產品偵測犬「 WAFER」建功！助雄警瓦解「風哥」詐團組織的洗錢機房，牠由保三領犬員女警吳麗玲一起訓練、出勤。（記者黃良傑攝）

台灣首隻電子產品偵測犬「 WAFER」建功，助雄警成功瓦解「風哥」詐團組織的洗錢機房，牠能嗅聞電子產品儲存裝置上的三苯基氧化膦。（記者黃良傑翻攝）

高市刑大、刑事局與保三偵測犬聯手瓦解藏身屏東的機房，破獲以「風哥」為首的詐騙、洗錢集團，逮捕12人。（記者黃良傑翻攝）

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