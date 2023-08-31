隨身碟、手機都聞得出！台首隻電子偵測犬「晶圓」在美掛國旗受訓

台灣首隻電子產品偵查犬Wafer（晶圓），8月11日在美國完成受訓。（保三總隊提供）

2023/08/31 17:02

〔記者陸運鋒／新北報導〕台灣增添打擊犯罪利器！警政署保三總隊警犬隊，受美國非營利組織O.U.R.捐贈台灣首隻K9 ESD「電子產品偵測犬」，並取名為Wafer（晶圓）。

保三總隊今表示，K9 ESD偵測犬為一種新型偵測電子產品警犬，能嗅聞電子產品儲存裝置上的化學塗料「三苯基氧化膦」，像是SD卡、手機、硬碟、隨身碟，甚至連虛擬貨幣冷錢包都能偵測。

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保三總隊指出，由於大多數犯罪事證，都脫不了電磁證據，此警犬能在現場搜尋藏匿數位證物，對於搜索犯罪現場數位證據是一大利器，而目前亞洲僅3隻K9 ESD偵測犬，分別為台灣、泰國及馬來西亞警方。

保三總隊說，2名領犬員在7月31日至8月11日，至美國印第安納波利斯與美國及馬來西亞等地與警方一同受訓，培養領犬員和警犬之間的默契與互信，領犬員與Wafer一同結訓通過檢定，並獲K9 ESD偵測犬暨領犬員合格證書。

此外，Wafer（晶圓）目前在保三總隊刑警大隊高雄警犬分隊駐地檢疫隔離，將於9月11日解隔離後，開始訓練以利適應氣候與水土，待偵緝技能與經驗能達到水平後，將嘗試引進於第一線案件偵辦。

台灣首隻電子產品偵查犬Wafer（晶圓），8月11日在美國完成受訓。（保三總隊提供）

保三總隊領犬員於7月31日至8月11日在美國印第安納波利斯，與美國及馬來西亞等地與警方一同受訓。（記者陸運鋒翻攝）

保三總隊領犬員於7月31日至8月11日在美國印第安納波利斯，與美國及馬來西亞等地與警方一同受訓。（記者陸運鋒翻攝）

保三總隊領犬員於7月31日至8月11日在美國印第安納波利斯，與美國及馬來西亞等地與警方一同受訓。（記者陸運鋒翻攝）

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