為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

藏河底也能找到…台灣首隻3C偵測犬 掛國旗在美完成受訓

保三總隊領犬員在美國印第安納波利斯等地與警方一同受訓。（ 記者陸運鋒翻攝） 台灣首隻電子產品偵查犬Wafer（晶圓），掛著國旗在美完成受訓。 （保三總隊提供）

保三總隊領犬員在美國印第安納波利斯等地與警方一同受訓。（ 記者陸運鋒翻攝） 台灣首隻電子產品偵查犬Wafer（晶圓），掛著國旗在美完成受訓。 （保三總隊提供）

2023/09/01 05:30

美非營利組織O.U.R.捐贈保三總隊警犬隊

〔記者陸運鋒／新北報導〕台灣增添打擊犯罪利器！警政署保三總隊警犬隊，受美國非營利組織O.U.R.捐贈台灣首隻K9 ESD「電子產品偵測犬」，取名為Wafer（晶圓），日前掛著中華民國國旗在美完成受訓。

保三總隊表示，K9 ESD偵測犬為新型偵測電子產品警犬，能嗅出電子產品儲存裝置上的化學塗料「三苯基氧化膦」，像是SD卡、手機、硬碟、隨身碟，甚至連虛擬貨幣冷錢包都難不倒牠。

手機、冷錢包都能找到 亞洲僅3

保三總隊指出，由於現今大多數犯罪事證，都脫不了電磁證據，此偵測犬能搜尋藏匿數位證物，對於搜索犯罪現場數位證據是一大利器，而目前亞洲僅三隻K9 ESD偵測犬，分別為台灣、泰國及馬來西亞警方。

保三總隊說，隊上二名領犬員王仲祥及吳麗玲，於七月卅一日至八月十一日，前往美國印第安納波利斯，與美國及馬來西亞警方一同受訓，訓練過程中，領犬員和警犬之間需培養默契與互信，也需解讀警犬的動作及表情。

此外，狗的嗅覺非常驚人，因此在訓練時，無論藏在衣櫥、草地或河底石頭下的電子產品都能找出來，最後領犬員與Wafer一同結訓通過檢定，獲K9 ESD偵測犬暨領犬員合格證書。

由於Wafer（晶圓）目前在保三總隊刑大高雄警犬分隊檢疫隔離，將於九月十一日解隔離後，開始訓練以利適應氣候與水土，待偵緝技能及經驗達到水平，嘗試引進第一線案件偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播