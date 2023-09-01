藏河底也能找到…台灣首隻3C偵測犬 掛國旗在美完成受訓

保三總隊領犬員在美國印第安納波利斯等地與警方一同受訓。（ 記者陸運鋒翻攝） 台灣首隻電子產品偵查犬Wafer（晶圓），掛著國旗在美完成受訓。 （保三總隊提供）

2023/09/01 05:30

美非營利組織O.U.R.捐贈保三總隊警犬隊

〔記者陸運鋒／新北報導〕台灣增添打擊犯罪利器！警政署保三總隊警犬隊，受美國非營利組織O.U.R.捐贈台灣首隻K9 ESD「電子產品偵測犬」，取名為Wafer（晶圓），日前掛著中華民國國旗在美完成受訓。

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保三總隊表示，K9 ESD偵測犬為新型偵測電子產品警犬，能嗅出電子產品儲存裝置上的化學塗料「三苯基氧化膦」，像是SD卡、手機、硬碟、隨身碟，甚至連虛擬貨幣冷錢包都難不倒牠。

手機、冷錢包都能找到 亞洲僅3

保三總隊指出，由於現今大多數犯罪事證，都脫不了電磁證據，此偵測犬能搜尋藏匿數位證物，對於搜索犯罪現場數位證據是一大利器，而目前亞洲僅三隻K9 ESD偵測犬，分別為台灣、泰國及馬來西亞警方。

保三總隊說，隊上二名領犬員王仲祥及吳麗玲，於七月卅一日至八月十一日，前往美國印第安納波利斯，與美國及馬來西亞警方一同受訓，訓練過程中，領犬員和警犬之間需培養默契與互信，也需解讀警犬的動作及表情。

此外，狗的嗅覺非常驚人，因此在訓練時，無論藏在衣櫥、草地或河底石頭下的電子產品都能找出來，最後領犬員與Wafer一同結訓通過檢定，獲K9 ESD偵測犬暨領犬員合格證書。

由於Wafer（晶圓）目前在保三總隊刑大高雄警犬分隊檢疫隔離，將於九月十一日解隔離後，開始訓練以利適應氣候與水土，待偵緝技能及經驗達到水平，嘗試引進第一線案件偵辦。

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