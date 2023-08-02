毒犯進外役監放假吸毒？民進黨團：再犯回一般監獄

法務部將同步修正子法「外役監受刑人遴選實施辦法」，圖為有全台灣最美度假監獄之稱的自強外役監，大門對面就是種菜的農場。（資料照）

2023/08/02 05:30

〔記者謝君臨、黃皓宸、吳政峰／台北報導〕立法院院會前天三讀通過「外役監條例修正案」，國民黨立委林為洲表示本次修法開放吸毒、持毒者可參與遴選，批毒犯一個月可以放假二天回家吸毒「戒得掉嗎？」對此，立法院民進黨團幹事長劉世芳指出，林對落實中間處遇政策不了解，若毒犯在外役監期間吸毒或犯法，就必須關回一般監獄。

林為洲質疑，為何過去十幾年來毒犯不能送外役監，就因毒犯再犯率高，這是連小孩子都知道的事，痛批本次修法令人匪夷所思；國民黨團書記長謝衣鳳認為，放寬讓吸毒者及毒品持有者可參與遴選，違背主流民意。

請繼續往下閱讀...

民進黨團書記長莊瑞雄表示，持有毒品或吸食，法務部講得很清楚，會全面驗尿加強管理措施，防止他再犯，這才是正辦。法務部官員說，這類返家探視回來的外役監服刑者，都會驗尿，驗出毒品反應就送回普通監獄。

毒犯服外役監 探視回來會驗尿

劉世芳說，林為洲講話聳動，在協商過程中，除側重提高外役監門檻，還有落實中間處遇措施，並要求矯正署、法務部落實，不要再有錯誤發生；若照林為洲所說「（受刑人）週末爽爽吸毒二天再回去」，顯示林對於落實中間處遇政策不了解，如果受刑人在外役監期間吸毒，或做其他犯法的事，法務部會再把他抓回去關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法