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    收賄助接見、報假釋 綠島監獄前典獄長等3人撤職

    綠島監獄前典獄長蘇清俊 （資料照）

    綠島監獄前典獄長蘇清俊 （資料照）

    2023/05/24 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕綠島監獄前典獄長蘇清俊，二○一四年運用曾任台北監獄副典獄長長官威勢，協助北監服刑人辦理接見與提報假釋，北監戒護科員祖興華則協助傳達訊息與夾帶物品；另外，台中監獄前副典獄長趙崇智替一名池姓幫派份子安排特見。三人涉嫌收賄辦事，違反公務員服務法等規範，懲戒法院昨天判決三人撤職，蘇停止任用四年、祖停用一年；趙停用兩年。

    判決指出，蘇清俊曾任北監副典獄長，二○一四年間，運用昔日長官威勢，收受當時在北監服刑的東森集團總裁王令麟的特助胡曉菁，餽贈茶葉等九千元禮盒及免費住東森海洋溫泉酒店總統套房，並替王辦理接見與假釋；另外，前科累累的池男與另名羅姓男子，亦贈五十九萬一百元的洋酒、紅包等物品給蘇，蘇幫忙辦理特見與調至外役監。

    二○一四年，祖興華替王男傳遞訊息十次、協助夾帶違禁品電動剃頭刀入監，並且收受萬餘元財物餽贈。二○一一年起，趙崇智過年收受池男七萬元禮品或現金餽贈，中秋時節則收二至四萬元不等禮品，另收受現金十萬元及三萬五千元的茶葉，換取安排不同受刑人的特見、傳遞訊息、增加接見等事

    懲戒法院認定三人除犯刑罰法律，並違反公務員服務法，均判撤職，可上訴。

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