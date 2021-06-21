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    被逮告警不成／親共男抗議、檢舉、求償

    葛男日前到北市警局外拿海報 抗議。（記者王冠仁翻攝）

    葛男日前到北市警局外拿海報 抗議。（記者王冠仁翻攝）

    2021/06/21 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕親共份子葛姓男子因故與民眾起衝突被逮，他卻罵前往處理的林姓警官「無法無天」，林員回應他「擾民、斂財」，葛男提告林員獲不起訴，形同被北檢「認證」斂財。想不到葛男又出招，跑到台北市警局前高舉海報抗議，指林員偽造文書，還提起民事訴訟，讓人大嘆「公親變事主」，警察難為。

    據悉，葛男常拿著五星旗在一○一大樓周邊發表親共言論，他還「自備」密錄器。檢警調查，二○一九年三月，葛男在台北一○一大樓附近與一位路過民眾爆發肢體衝突，時任信義分局三張犁派出所所長的林姓警官前往維持秩序。葛男與民眾發生糾紛後，出腳踢民眾臀部，民眾提告，林員將葛男依現行犯逮捕；葛男抵抗，罵林員「無法無天」，林員則回應他「擾民、斂財」，葛男被警方逮捕並追究傷害、妨害公務罪責。

    葛男對林員提告妨害自由、妨害名譽，但北檢查出，葛男常在一○一大樓附近挑釁民眾，待對方攻擊或罵他後提告，民眾不想惹麻煩、透過調解換取和解撤告，葛則賺取和解金，北檢認定「斂財說」有所本。

    妨害自由部分，葛男因曾向法院聲請提審，法官認定警方逮捕合法，駁回聲請，北檢對林員作出不起訴處分。

    葛男提告刑事不成，改向警方檢舉林員違法，但警方查無實情後，今年初葛男又對林員提出民事訴訟，調解時要求林員賠償十萬元。不過，林員無意願和解，調解破局；全案本於上月中旬開庭，但礙於疫情升溫而延至七月。

    同仁︰市警局應積極幫因公涉訟警察

    一名警官表示，市警局雖對同仁因公涉訟提供輔助，但需同仁提出申請；不少同仁都認為，市警局應該化被動為主動，積極幫助因公涉訟的同仁。

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