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非六都縣市之先 苗縣消防局增設第2位副大隊長今授階

苗栗縣政府消防局於各大隊增設第2位副大隊長，創全國非六都縣市之先，縣長鍾東錦今為5位新任副大隊長授階。（縣府提供）

苗栗縣政府消防局於各大隊增設第2位副大隊長，創全國非六都縣市之先，縣長鍾東錦今為5位新任副大隊長授階。（縣府提供）

2024/03/26 17:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局於各大隊增設第2位副大隊長，創全國非六都縣市之先，縣長鍾東錦今為5人授階，另頒贈10名高級救護技術員（EMT-P）胸章，激勵消防人員士氣，期勉於崗位上持續精進，守護鄉親生命財產安全。

新增5名副大隊長分別陳宇皇、林勁志、陳國文、王鈞緯，及李乾偉，今天上午由鍾東錦授階。鍾東錦表示，苗栗縣是全國六都之外，第一個縣市有2位副大隊長的編制，縣府一定會透過內陞制度鼓勵消防弟兄的士氣，只要在工作表現優異就會有機會晉陞，並期勉陞職是責任的加重，在工作崗位上更加的努力訓練自己，讓自己更有本事專業，守護縣民生命財產安全。

苗栗縣政府消防局長匡夢麟說，增設陞任的5名副大隊長，全都是由內部優秀同仁拔擢，激勵士氣，培植優秀幹部，協助大隊長，加強內部管理及教育訓練工作，並擔任現場指揮官，充實消防量能。

大法官2019年11月釋字第785號，解釋保障消防員合理健康權及落實災害現場指揮權，苗栗縣政府消防局盤點發現，縣內5個消防大隊各1名副大隊長，如果大隊長或副大隊長受訓或請假，遇到重大災害事件，1人分身乏術有違憲之虞，去年6月在消防署擴大消防業務會報率先提案，各大隊增設1名副大隊長。

消防署認為依地方制度法，地方消防機關組織編制調整，屬地方政府的權責，鍾東錦支持，於今年1月30日縣務會議通過，消防局不增加員額下，增置5名副大隊長，經消防局函文考試院，也獲同意備查，並從今年3月1日生效。

苗栗縣政府消防局於各大隊增設第2位副大隊長，創全國非六都縣市之先，縣長鍾東錦今為5人授階。 （縣府提供）

苗栗縣政府消防局於各大隊增設第2位副大隊長，創全國非六都縣市之先，縣長鍾東錦今為5人授階。 （縣府提供）

苗栗縣政府消防局於各大隊增設第2位副大隊長，創全國非六都縣市之先，縣長鍾東錦今為5人授階，另頒贈10名高級救護技術員（EMT-P）胸章。 （縣府提供）

苗栗縣政府消防局於各大隊增設第2位副大隊長，創全國非六都縣市之先，縣長鍾東錦今為5人授階，另頒贈10名高級救護技術員（EMT-P）胸章。 （縣府提供）

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