苗縣消防第二大隊多功能訓練塔落成 擁稀有專攻火場救災技能

苗縣府消防局第二大隊多功能訓練塔落成，擁稀少專攻火場救災技能。（記者蔡政珉攝）

2022/03/16 13:25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局第二大隊為強化同仁救災能力，爭取設置多功能訓練塔強化救災能力，今天多功能訓練塔順利落成啟用，尤其專攻火場救災技能的訓練更在各縣市政府消防局中較為稀有，面對近來火災頻發，希望能強化救災能力。

苗栗縣政府消防局指出，近期各地火災頻發，甚至桃園市的大火讓外縣市同仁疲於奔命，因此強化內部人員對於相關救災訓練更為重要，以便在接獲任務時能迅速處理。

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另外，苗栗縣政府消防局第二大隊主要負責區域中的竹南鎮，因為竹科竹南基地已有不少科技大廠包括護國神山台積電等大廠進駐，周邊建案高樓林立，對於未來消防人員的救災能力更是考驗，所以訓練塔落成後更有助於平常訓練。

苗栗縣政府消防局第二大隊表示，多功能訓練塔可提供消防救災車組高樓梯間快速佈線，水帶不打結減少壓力損失，不致於水帶壓力過大造成破裂的佈線訓練；透天厝住宅火災第一時間軟化火勢的過渡射水訓練，使火場快速降溫及保護受困民眾不致受高溫濃煙侵害。

另外還有消防人員火場爆燃水線自我防護射水及火場翻梯脫困與各項模擬訓練，希望能保障民眾安全持續守護鄉親。

多功能訓練塔可提供消防救災車組高樓梯間快速佈線，水帶不打結減少壓力損失，不致於水帶壓力過大造成破裂的佈線訓練。（記者蔡政珉攝）

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