為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

昔考9間研究所都落榜 特考班消防員張仕勳獲「鳳凰獎」

苗栗縣政府消防局頭份分隊隊員張仕勳，獲得消防員最高榮譽「鳳凰獎」消防楷模的殊榮肯定。（苗栗縣政府消防局提供）

苗栗縣政府消防局頭份分隊隊員張仕勳，獲得消防員最高榮譽「鳳凰獎」消防楷模的殊榮肯定。（苗栗縣政府消防局提供）

2023/09/09 16:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局頭份分隊隊員張仕勳，他於科技大學畢業之初，曾考了9間研究所都落榜，但在擔任消防替代役期間發覺「消防員是全世界最帥的職業」，就此立定志向，退伍後考上消防特考班，並秉持熱情初衷，於消防之路持續精進學習，2015年獲十大傑出救護技術員，今年再獲得消防員最高榮譽「鳳凰獎」消防楷模的殊榮肯定。

張仕勳自虎尾科技大學畢業後，當時對人生沒規劃，因此報考研究所，但考了9間通通落榜，之後在高雄的那瑪夏消防分隊擔任消防替代役，體會到偏鄉救護的重要性，也觸發他的使命感，努力學習，並在父親的支持和分隊學長的鼓勵下，報考消防特考，經過2次落榜，於2007年考上消防特考班。

特考班結業後，張仕勳分發至苗栗縣政府消防局頭份分隊，持續精進學習，取得救助隊、特搜訓、救援潛水、急流救生、IRB、化災訓、第7期EMT-P等訓練，也參與了許多救災救護，及第一次在現場將OHCA患者救活（ROSC）及孕婦急產接生等。

在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，消防員更是身處高壓工作狀態，每回出勤後，人、車消毒不可少，他和隊員許剛禎、謝杰穎為了讓清消方便，還利用廢棄木板，以木工製作成隔離艙裝在救護車裡，花費不到500元，讓消毒時間從60分鐘減少成10分鐘，後來有熱心民眾捐贈高級的壓克力隔離艙，他們的土製隔離艙也就拆掉了。

張仕勳曾於2015年獲十大傑出救護技術員。他今年再獲苗栗縣消防局推薦角逐鳳凰獎消防楷模，經消防署複核審查，評選為全國33位消防楷模之一。

對於能獲得消防員最高榮譽肯定，張仕勳感謝一路以來，與他合作的長官、弟兄，因為「消防是團體作戰，從勤務規畫、救災救護到各種 業務都很重要，每個人都是英雄，都是拼圖的一塊」。

張仕勳也以自身為例，以「你不一定要很厲害，才能開始；但你要開始，才能很厲害」與大家共勉，並認為只要保持熱情、莫忘初衷，都能在自身專長領域發光發熱。

苗栗縣政府消防局頭份分隊隊員張仕勳。（苗栗縣政府消防局提供）

苗栗縣政府消防局頭份分隊隊員張仕勳。（苗栗縣政府消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南莊超閔、林建豪 獲消防楷模「鳳凰獎」
2023/09/08 05:30

台南莊超閔、林建豪 獲消防楷模「鳳凰獎」
去年遺珠之憾 南市消防隊員莊超閔、林建豪獲今年「鳳凰獎」
2023/09/07 14:04

去年遺珠之憾 南市消防隊員莊超閔、林建豪獲今年「鳳凰獎」

台北國際照護博覽會PP石墨烯品牌登場！
消防界最高榮譽鳳凰獎 澎湖姨甥李楊淑姬、宋昀展雙雙獲獎
2023/09/07 08:48

消防界最高榮譽鳳凰獎 澎湖姨甥李楊淑姬、宋昀展雙雙獲獎
花蓮特搜小隊長瑞士受訓猝死 消防局公布善心捐款專戶
2023/08/22 17:02

花蓮特搜小隊長瑞士受訓猝死 消防局公布善心捐款專戶

醫：油脂阻斷打造易瘦體質
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播