昔考9間研究所都落榜 特考班消防員張仕勳獲「鳳凰獎」

苗栗縣政府消防局頭份分隊隊員張仕勳，獲得消防員最高榮譽「鳳凰獎」消防楷模的殊榮肯定。（苗栗縣政府消防局提供）

2023/09/09 16:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局頭份分隊隊員張仕勳，他於科技大學畢業之初，曾考了9間研究所都落榜，但在擔任消防替代役期間發覺「消防員是全世界最帥的職業」，就此立定志向，退伍後考上消防特考班，並秉持熱情初衷，於消防之路持續精進學習，2015年獲十大傑出救護技術員，今年再獲得消防員最高榮譽「鳳凰獎」消防楷模的殊榮肯定。

張仕勳自虎尾科技大學畢業後，當時對人生沒規劃，因此報考研究所，但考了9間通通落榜，之後在高雄的那瑪夏消防分隊擔任消防替代役，體會到偏鄉救護的重要性，也觸發他的使命感，努力學習，並在父親的支持和分隊學長的鼓勵下，報考消防特考，經過2次落榜，於2007年考上消防特考班。

請繼續往下閱讀...

特考班結業後，張仕勳分發至苗栗縣政府消防局頭份分隊，持續精進學習，取得救助隊、特搜訓、救援潛水、急流救生、IRB、化災訓、第7期EMT-P等訓練，也參與了許多救災救護，及第一次在現場將OHCA患者救活（ROSC）及孕婦急產接生等。

在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，消防員更是身處高壓工作狀態，每回出勤後，人、車消毒不可少，他和隊員許剛禎、謝杰穎為了讓清消方便，還利用廢棄木板，以木工製作成隔離艙裝在救護車裡，花費不到500元，讓消毒時間從60分鐘減少成10分鐘，後來有熱心民眾捐贈高級的壓克力隔離艙，他們的土製隔離艙也就拆掉了。

張仕勳曾於2015年獲十大傑出救護技術員。他今年再獲苗栗縣消防局推薦角逐鳳凰獎消防楷模，經消防署複核審查，評選為全國33位消防楷模之一。

對於能獲得消防員最高榮譽肯定，張仕勳感謝一路以來，與他合作的長官、弟兄，因為「消防是團體作戰，從勤務規畫、救災救護到各種 業務都很重要，每個人都是英雄，都是拼圖的一塊」。

張仕勳也以自身為例，以「你不一定要很厲害，才能開始；但你要開始，才能很厲害」與大家共勉，並認為只要保持熱情、莫忘初衷，都能在自身專長領域發光發熱。

苗栗縣政府消防局頭份分隊隊員張仕勳。（苗栗縣政府消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法