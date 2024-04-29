小過年變調？爭搶北港媽祖出巡「結緣品」 多名男子大打出手

昨晚北港一處炮站所設的臨時紅壇，疑似因香爐「發爐」引起火警，幸好即時發現，短短5分鐘內噴水滅火，並未釀成重大意外。（讀者提供）

2024/04/29 15:03

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港朝天宮27、28日舉行遶境活動，吸引上萬信徒參與，想不到昨晚傳出數名男子為搶藝閣「結緣品」而大打出手；無獨有偶，同日也有名男子疑似因飲酒後情緒不穩與人爭持，警方勸處無效噴辣椒水制止，有2名警員臉部遭受波及，所幸送醫後無大礙。

今年是朝天宮建廟330週年，廟方擴大辦理，因適逢假日，上萬信眾參與遶境、真人藝閣遊行等盛會。不過卻也衍生數件糾紛、火災等治安事件，27日晚間因散場人潮多，導致各大重要路口交通大打結，交通號誌形同虛設，路口只能靠陣頭志工自行維護交通，引起民眾議論紛紛。

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隔天北港警分局趕緊公布替代道路，更投入更多警力維護，才讓交通問題好轉。沒想到晚上7點多，真人藝閣遊行車隊經民主路與義民路口，數名男女因爭搶車上仙女、仙人們拋下的「結緣物」大打出手，警方獲報趕到時，部分滋事者已離去，僅留1名男子與友人留在現場，對警方表示「只是小衝突，不報案」。

同晚11點，北港圓環處一名男子疑酒後情緒不穩與人推擠。警方到場勸阻男子仍情緒激動，最後用辣椒水壓制將男子架走，但也因此有2名員警臉部遭辣椒水波及，送醫後無大礙，後續也將該男依社會秩序維護法、妨害公務查辦。

另，一處炮站所設的臨時紅壇，疑似因香爐「發爐」引起火警，幸好即時發現，短短5分鐘內噴水滅火，並未釀成重大意外。

警方表示，27、28日總出勤警力人數計700人，強調此期間絕不容許民眾在公眾場合滋事，任何不法行為都會迅速壓制並從嚴究辦。

昨晚7點多，數名男女因爭搶藝閣車上仙女、仙人們拋下的「結緣物」而大打出手。（讀者提供）

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