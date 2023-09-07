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去年遺珠之憾 南市消防隊員莊超閔、林建豪獲今年「鳳凰獎」

台南後壁消防分隊隊員莊超閔。（記者楊金城攝）

台南後壁消防分隊隊員莊超閔。（記者楊金城攝）

2023/09/07 14:04

〔記者楊金城／台南報導〕台南市消防局推薦第一大隊後壁消防分隊隊員莊超閔、第二大隊官田消防分隊隊員林建豪角逐今年全國消防楷模「鳳凰獎」，消防署昨天（6日）評選出爐，雙雙獲獎，消防署將在明年119表揚。

莊、林2人去年就提報「鳳凰獎」但落選，成為遺珠之憾，因2人表現傑出，今年南市消防局再度提報，終於得獎。

林建豪說，去年未獲獎，難免失望，但分隊、大隊、局本部各級長官嘉勉，今年再被提報，獲獎十分高興，得獎是一種肯定，也是責任的加重。

38歲林建豪服務已17年，最近5年考績甲等，歷年累計記功1次、嘉獎584次，還精進自我，取得高級救護技術員資格，平時對消防救災工作積極投入，更成功研發水帶清洗收捲機取得發明專利，並結合消防車電動化，大大提升消防工作效率及延長水帶使用壽命。

38歲莊超閔服務已16年，最近5年考績甲等，歷年累計記功2次、嘉獎534次，對消防救災常衝到第一線，即使水深及胸，他仍冒著生命危險搶救淹水受困民眾，在濃煙密布的高輻射熱環境中，也奮不顧身入內搶救，著潛水裝備在混濁且伸手不見五指的水域中搜尋溺者。

台南官田消防分隊隊員林建豪。（記者楊金城攝）

台南官田消防分隊隊員林建豪。（記者楊金城攝）

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