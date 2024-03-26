清明公墓火警頻傳 南市消防出動無人機科技巡視

台南市消防局第五大隊在清明節期間，出動無人機，配合各消防分隊進行墓地及山林的巡視，防範及機動調配人車，以快速撲滅山林、公墓火警。（南消五大隊提供）

2024/03/26 16:56

〔記者劉婉君／台南報導〕清明節即將到來，已陸續有民眾提前掃墓，但近來公墓雜草火警頻傳，台南市消防局第五大隊轄內這個月已發生15起，消防人員疲於奔命，五大隊特別出動無人機科技巡視墓地及山林，以隨時監控並機動調配人、車滅火。

第五大隊表示，有鑑於往年元宵節過後，即有許多民眾開始掃墓，也有農民進行農田整地準備耕作，稍有不慎即易引發山林雜草火警，第五大隊除了以無人機勘查並繪製山林雜草火警熱點，強化宣導外，在火警發生時，也利用無人機從空中勘查，研判火勢燃燒方向及規模，讓消防人員可以順利阻絕並撲滅火勢，清明節期間亦將結合轄區消防分隊，從陸、空同步監控，機動調配。

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台南市消防局長李明峯表示，清明節期間消防局已規劃各項防火整備，針對傳統公墓、易發生火災的墓區及山林火警熱點，設有供水站提供小水袋，方便民眾在祭拜後澆熄火源，防止衍生山林火警，同時也會派遣人車到各主要墓地巡邏警戒，並透過遙控無人機勘查公墓，隨時監控，並視狀況派遣人車前往滅火。

台南市長黃偉哲也提醒民眾，掃墓時切勿亂丟煙蒂、燃放鞭炮，且勿使用燃燒方式整地除草，焚燒冥紙時視線不可離開火苗，殘火記得澆熄，否則若因而引發山林火災，將依消防法裁罰，若導致公共危險，還可能觸犯刑法放火罪，可處1年以上7年以下有期徒刑，如果涉及違反空氣污染，則將由環保局裁處。

清明節期間公墓火警頻傳。（南消五大隊提供）

台南市消防局第五大隊在清明節期間，出動無人機，配合各消防分隊進行墓地及山林的巡視。（南消五大隊提供）

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