避免火燒山重演 彰市重點公墓裝15支監視器抓縱火

岸頭巷公墓附近3月初發生火燒山林木留下的燒黑痕跡。（市公所提供）

2023/03/31 13:26

〔記者湯世名／彰化報導〕今年3月初彰化市岸頭巷公墓發生火燒山事件，疑是人為縱火釀禍，為嚴防類似危及公安全事件重演，市長林世賢除指示針對重點公墓僱工除草，另商請多個社區守望相助隊於清明掃墓期間，協助公墓交通管制及防火巡邏；同時於岸頭巷等重點公墓加裝15支監視器，林世賢並喊話，民眾勿再隨意放火或丟棄垃圾，否則「全都錄」，難逃法網。

八卦山岸頭巷公墓於3月3日發生火燒山，由於現場雜草叢生加上風勢強勁，火勢一發不可收拾，火勢在山上綿延數百公尺，冒出濃濃黑煙，場面怵目驚心，還迅速向外蔓延，附近民眾看了都相當擔心，消防局派出多達10個消防分隊，從當天下午3點灌救到深夜，所幸火勢最終獲得控制。

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這次火燒山事件，經警方研判很可能是人為縱火，基於縱火燒山不但破壞環境，更可能波及民宅，造成人員、財產損傷，市長林世賢認為此風不可長，指示積極採購公墓路口監視器，克服公墓區無立桿及放置監視主機相關困難點，部署在岸頭巷公墓以及第2、3公墓周邊道路，決心嚴懲縱火燒山者，以公共危險罪移送法辦。

市公所目前管理彰化市13個公墓，林世賢甫上任時即指示公所民政課，加強公墓的公共安全管理措施，目前彰化市已有6個公墓禁葬，適逢清明掃墓期間，林世賢另指示針對重點公墓僱工除草，並協請光南、介壽、桃源等里的社區守望相助隊進行重點公墓交通管制及防火巡邏。

林世賢也呼籲，民眾前往掃墓時，切勿燃燒雜草、亂扔菸蒂、燃燒爆竹、讓冥紙飛揚，離開時記得澆熄餘燼、收拾垃圾，別因一時的不察、大意，造成不該發生的火災和傷亡。

彰化市公所在岸頭巷公墓裝設監視器。（市公所提供）

彰化市公所加強清明掃墓的防火等宣導。（市公所提供）

彰化市長林世賢（中）會同光南社區守望相助隊宣導清明期間交通暨防火等事項。（市公所提供）

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