燒不停！東石港墘公墓火警延燒5天 濃煙竄校園港墘國小被迫緊閉門窗

台糖林地受東石港墘公墓火警池魚之殃，且一再死灰復燃。（記者蔡宗勳攝）

2024/03/25 14:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣東石港墘公墓3月21日發生火警，延燒至附近雜草與台糖的平地造林地，由於天乾物燥，滅火之後又一再出現死灰復燃現象，今天上午10點51分又通報竄出火苗，濃煙隨風飄散至鄰近的港墘國小，校方被迫緊閉門窗因應。

港墘國小校長劉妙珍表示，連續多日的火警，濃煙多次竄入校園，幸好可以緊閉門窗開冷氣，將影響降至最低。

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嘉義縣消防局統計，3月21至24日合計受理39件公墓火警，以23日的23件最多，延燒面積逾3000平方公尺的有東石港墘公墓、布袋江山里第9公墓及竹崎薑仔科第4公墓。

其中東石港墘公墓21日上午10時43分傳出火警，在強風助燃下，火勢蔓延至附近塑膠工廠、台糖林地及資源回收場，共計出動各式車輛11輛，消防人員25名、義消5名才撲滅，但這幾天又發生多次死灰復燃情勢，火場以台糖林地為主。

嘉義縣消防局指出，民眾掃墓祭祖時應多注意安全，避免不必要的危害，特別呼籲鄉民眾清明祭祖期間遵行『四不二記得』口訣，「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，讓山林及祖先有個潔淨又美麗的綠地。

台糖林地火警，濃煙隨風飄送至鄰近的民宅與港墘國小。（記者蔡宗勳攝）

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