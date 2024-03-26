營建署前主秘涉隱匿5000萬元財產 廉政署重罰800萬確定

營建署城鄉發展前分署長洪嘉宏。（資料照，記者陳志曲攝）

2024/03/26 17:11

〔記者吳政峰／台北報導〕營建署前主秘洪嘉宏2014年、2015年擔任城鄉發展分署長期間，涉隱匿申報約5000萬元的房產跟妻子保單，被法務部廉政署依違反「公職人員財產申報法」各開出2張共800萬元罰鍰上限。洪嘉宏不服，興訟主張這些房產借名登記在別人名下，他並非所有權人，要求法官撤銷罰單，但被最高行政法院駁回，廉政署根據判決，日前公布洪裁罰800萬元確定。

本案雖發生在2014年，但直到2017年洪嘉宏被控涉入7起眷改弊案，台北地檢署查出他疑似向建商索賄1.2億元、收賄3550萬元，並用賄款買房，廉政署才驚覺他有財產申報不實的問題，2019年開出2張共400萬元的罰單。

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洪嘉宏出資在新北市及桃園市各投資兩間房產，新北新店為成屋，桃園則是預售屋，合計市價高達4834萬元，但他卻不用自己、妻子或兒女的名義購買，反登記在友人名下，且申報財產時，也沒有揭露友人的資訊，被認定有匿報財產的意圖。

此外，財申法規定公務員應申報配偶財產，但洪嘉宏卻漏報妻子的一張保單及一筆保單借款債務，合計280萬3969元。

由於漏報金額加起來約5000萬元，依財申法處罰基準規定「隱匿財產價額在4000萬元以上者，處最高罰鍰400萬元」，廉政署據此對洪開出最高400萬元罰單，2個年度共800萬元。他不服，興訟抗罰主張自己雖然投資購買房產，但將房產分別借名登記於友人名下，因此他並非房產的所有權人。

一審台北高等行政法院認定，購買房產屬於鉅額交易，洪嘉宏卻甘冒風險，把房產登記在友人名下，確有匿報財產意圖，裁罰無誤。二審最高行指出，洪嘉宏既然故意隱匿自己委託投資的財產，就已違反財申法的立法目的，駁回其訴，全案確定。

廉政署拿到確定判決，認定洪嘉宏擔任分署長期間未依規定據實申報財產，於2014年、2015年申報財產時，就應申報的不動產，均故意隱匿財產為不實申報，故依公職人員財產申報法第12條規定就洪2014年及2015年的2次違法行為，各別處罰鍰400萬元，日前公告確定。

刑事部分，洪嘉宏被控利用代辦全國眷村改建標案的機會，向遠雄集團創辦人趙藤雄期約收賄9500萬元，得款750萬，還向冠德建設前董事長馬玉山（已故，已判公訴不受理）索賄800萬元，又向昌益建設負責人朱彥龍索賄2000萬元，朱還得自己推著推車，將裝滿現鈔的紙箱搬進白手套的車裡；台北地院2022年依收賄、期約賄賂罪，重判洪嘉宏8年2月刑。

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