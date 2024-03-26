誆能疏通法檢詐強盜犯85萬 更生協會前理事長又被起訴

新北地檢署。（資料照）

2024/03/26 16:51

〔記者王定傳／新北報導〕屢次當「司法黃牛」向深陷官司當事人詐欺而被判刑的「社團法人中華更生文教關懷協會」前理事長黃淯琳，竟又在2018年間向一名因強盜而被判刑的劉姓男子謊稱能疏通高等法院的承辦法官及檢察官，詐得85萬元，但劉男仍被判有罪發覺受騙提告，新北地檢署今日依詐欺取財罪嫌起訴黃女，並以她損害司法信譽及廉潔性，惡性非輕，請酌重量刑。

檢警調查，黃女之前是順生堂國際開發股份有限公司負責人，且曾擔任社團法人中華更生文教關懷協會理事長、社團法人中華民國犯罪矯正協會理監事、高屏分會會長及法務部公務人員協會顧問等職務。

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檢警調查，黃女在2018年初透過朋友介紹，結識一名犯下強盜罪、一審被判刑9年的劉姓男子，竟涉嫌謊稱自己曾擔任軍事法庭司法官，與監獄人員熟識，可協助疏通高院承辦法官與檢察官，之後亦可協助他辦理保外就醫，但需支付疏通費200萬元，並帶著劉男前往法務部或各監獄洽公辦理更生人事務，以彰顯她在司法界人脈，致劉男誤信黃女確有能力為其疏通刑事案件。

檢警調查，兩人經協議後，劉男同意支付85萬元疏通費，怎料，他給錢後仍被判刑8年2月，且上訴最高法院駁回確定，他才發現受騙提告。

偵辦時黃女否認犯行，檢方斥責她貪圖私利，利用被害者官司纏身、面對刑責無助、不諳司法訴訟制度，施行詐欺手段，使被害者受騙，損害司法信譽及廉潔性，惡性非輕，請酌重量刑。

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