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首頁　>　社會

誆稱大老闆乾女兒詐千萬+2賓士車 台版創造安娜下場曝

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/03/10 16:20

〔記者王定傳／新北報導〕30多歲郭姓女子從2019年起，謊稱認識興富發建商老闆，或自己是客林國際（10/10 Group）公司股東、客林公司老闆的乾女兒等，假冒富二代，從5位民眾手中詐得上千萬元及2輛GLA200、GLC43賓士休旅車，劇情宛如美劇「創造安娜」翻版，新北地院審理後依詐欺取財等罪，分別判處郭女4年與1年徒刑，1年部分得易科罰金。

檢方調查，2019年間，郭女因得知巫姓夫妻想買興富發的建案房屋，竟謊稱自己興富發公司老闆，可協助以優惠價格購買房屋，以話術哄騙2人交付853萬餘元及GLA200、GLC43兩輛賓士休旅車。

檢方調查，2021年間，郭女又向何姓及呂姓民眾，謊稱自己是客林國際（10/10 Group）公司股東，與客林公司老闆熟識，又以話術誘騙2人投資顯示卡與iPhone 13 pro手機，從2人手中騙走295萬餘元。

檢方調查，同年間，郭女向一位喜歡英國王妃愛牌、「10/10 APOTHECARY」香氛品牌的歐姓民眾，謊稱客林公司老闆是她已故父母的好友，也是她乾爹，未來「10/10」事業將由她繼承，再以投資顯示卡為由，從歐某手中騙走349萬餘元現金。

檢方調查，2022年間，郭女再向一位戴姓民眾謊稱自己認識客林公司老闆、自己是客林公司股東，且在品牌旗艦店上班，可以批發價出售香氛，從戴某手中詐得10萬元。

合議庭斥責郭女正值青壯，不以正途謀生，為圖私利，佯以各種話術或不實身分、訊息詐欺被害人，詐欺所得數百萬元至數十萬元，金額非低，犯罪手段、情節難認輕微，雖犯罪後坦承犯行，但未返還或賠償被害人所受損害，犯罪後態度難認良好。

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