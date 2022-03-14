當司法黃牛敲詐2民眾200萬元 更生協會前理事長判刑

新北地院。（資料照）

2022/03/14 11:53

〔記者王定傳／新北報導〕社團法人中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳，竟然當「司法黃牛」，2018年間向2名深陷官司的民眾，佯稱能「喬」到暫緩入獄，甚至能疏通法官判決無罪，敲詐得手200萬元，新北地院法官斥責黃女所為嚴重影響司法信譽，但考量她認罪、詐得款項全數返還，依詐欺取財罪，判刑1年3月，緩刑3年，並向公庫支付30萬元，可上訴。

檢警調查，56歲的黃女是順生堂國際開發股份有限公司負責人，且曾擔任社團法人中華更生文教關懷協會理事長、社團法人中華民國犯罪矯正協會理監事、高屏分會會長及法務部公務人員協會顧問等職務。

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檢警調查，2018年間，一名因犯下妨害性自主被判刑4年2個月的張姓男子，因為想要暫緩執行，聽說黃女與法務部及矯正機關人員熟識，因此找上黃女幫忙；黃女則向張男佯稱，可以為張男辦理暫緩執行，但須支付80萬元，作為處理費用，致張男受騙交付80萬元，但張男仍於2019年間遭通緝，因而發現受騙。

檢警調查，林姓男子因違反組織犯罪防制條例等案件被起訴後，聽說黃女在司法界人脈廣，可協助解決官司，因而找上黃女幫忙；黃女在林男面前營造與矯正機關官員熟識、關係良好的形象，再伺機佯稱有能力買通承辦法官，使他獲判無罪，但須支付90萬元作為疏通法官費用，致林男受騙交錢。

後來，黃女又佯稱因承審法官有更換，須再支付30萬元疏通費用給新遞補的法官，林男因此再交付30萬元，但他事後發現黃女前後說詞有異，報案處理。

法官調查，黃女在多年前就有充任司法黃牛詐欺取財案件，明知類此行為為法所不許，為圖輕易賺取金錢，竟又充當司法黃牛，利用被害人2人不熟悉司法實務運作予以敲詐，使被害者受有金錢損失，更對司法的信賴及公正性產生質疑，其行為嚴重影響司法信譽，斲傷司法公信力，亦可徵其蔑視國家司法權獨立公正的運作，惡性非輕。

不過，法官認為，黃女於偵查及審理中始終坦承犯行，且於2019年間已將詐得款項全數返還予被害人，犯後態度良好，且確有填補己身過錯的誠意及舉措，相信她經此偵審程序，當知所警惕而無再犯之虞，諭知緩刑3年，並向公庫支付30萬元，可上訴。

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