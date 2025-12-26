為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鄭麗文首度表態：盼明年上半年與習近平見面

    2025/12/26 18:14 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席鄭麗文今日傍晚接受廣播節目《POP大國民》專訪。（《POP大國民》提供）

    國民黨主席鄭麗文今日傍晚接受廣播節目訪問時首度指出，由於明年下半年要忙於選舉，所以她期待能在明年上半年前往中國大陸訪問，但前提是「要看人家邀不邀我去」，對於主持人詢問，是否期待會見對岸一定層級以上的官員？鄭麗文沒有否認，並強調如果成行，會面對象就是中共中央總書記習近平。

    對於有藍營名嘴建議「鄭習會」適合在明年329青年節舉行，鄭麗文說，自己沒有去過廣東黃花崗，「這個建議也不錯」，她強調，各種時間的建議都有，她完全開放。

    主持人追問，在訪問中國大陸的同時，是否也考慮赴美國訪問？鄭麗文爽快的說，「我會去美國」，時間同樣是希望在明年的上半年，她還說，美國方面的邀請太多了，包括美國智庫、大學、僑界都有。

    談到就任黨魁近2個月的心得，鄭麗文表示，她每一天都在跟時間賽跑，而且不夠用，感覺自己已經做了2年，事情太多，而且發生了好多事情，但忙得很有成就感。

    鄭麗文還說，國民黨要讓基層組織動起來，不只有她這一個「行動黨主席」，黨工也都要變成「行動黨工」，不過由於現在黨工人力不足，而且很多人抱怨入黨手續很麻煩，但目前黨部已經在更新系統，她要感謝大家積極入黨，讓國民黨士氣大振。

