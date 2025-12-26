為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    這題數學台灣人都會？ 網笑：10秒內沒解答幼稚園重讀

    2025/12/26 19:35 即時新聞／綜合報導
    網友發文提問數學題，多數台灣網友看到題目直覺想起外角定理。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    網友發文提問數學題，多數台灣網友看到題目直覺想起外角定理。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    Threads被戲稱是「台灣人的家庭群組」，先前數據統計網站SimilarWeb發布報告，台灣用戶以流量貢獻度高達21.83%，勇奪全球第1名。日前有位熱愛數學的德國網友發了一題數學題，求三角形外直線上的X為多少，大量台灣人在留言區搶答，甚至有網友留言笑稱「台灣人10秒內沒解出來幼稚園重讀」。

    該網友幾乎每天都發數學題在Threads上跟網友互動，近期這題三角形外直線上X的題目瀏覽次數高達54萬次，有網友提到，台灣人回答平均2行，非台灣人可能需要4-6行才能解出答案。

    由於台灣人在國小根深蒂固的數學記憶，多數網友都在留言區留下正確答案，「沒有秒答真的都是對數學老師的一分不尊重」、「台灣的數學老師會跟你說這叫外角定理，所以50°+60°=110°」、「終於找到數學不好都覺得簡單的題目了」、「外角等於兩個內角相加」、「第一次在脆上面當學霸」、「沒有台灣人不會吧」、「先說是不是直線」。

    在 Threads 查看

