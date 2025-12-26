比「追分成功」還狂！日網友從東京到長野完成「目黑蓮」

有網友購買並搭乘從東京目黑到長野蓮的車票，完成「目黑」「蓮」車票，並和目黑蓮代言的飲料廣告拍照。（圖擷取自@Hakui_tickets社群平台「X」）

在台灣許多人會購買「追分」到「成功」的車票來祈求考試高分、追分成功。日前有位日本網友購買從東京都「目黑」站到長野縣「蓮」站的車票，並且在人氣J-pop團體Snow Man成員目黑蓮代言的午後紅茶廣告前拍照，網友大讚「天才」。

社群平台「X」（前Twitter）名為「はくい」的日本網友發文，目黑到蓮的車票配上目黑蓮的廣告，照片是一張學生票票價4840日元（約新台幣990元），普通票票價為5670日元（約新台幣1160元），從「目黑」到「蓮」站，網友讚嘆，「這是張通往幸運的車票」、「好厲害」、「去東京也要走這個行程」。

有網友指出，如只是普通買法，票券會呈現「東京都區內」，這張票需要離開東京都，轉中央線、南武線，再搭乘東海道新幹線才能辦到呈現「目黑」站。美中不足的是，雖然漢字相同，不過蓮站的「蓮」日文讀做「HACHISU」，目黑蓮的蓮讀作「REN」。

此外，有網友在網站中整理出各式好玩的站名車票，像是年號版從大阪「大正」站搭到熊本市「昭和」站、忍者對決版從滋賀縣甲賀市「甲賀」站搭到福岡縣「伊賀」站、不是搭飛機版從「成田機場1航廈」站搭到「關西機場」站、角色扮演版從東京「王子」站搭到岐阜縣「姬（公主）」站等，各種車站站名等著被發現。

