合歡山雪地站崗沒移動 女警小姐姐敬業精神惹人憐

合歡山26日降下瑞雪，1名女警站在風雪中執勤，敬業精神令網友紛紛按讚。（圖擷取臉書「中橫路況交通資訊站」）

「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動!」 冷氣團來襲，加上水氣配合，合歡山昨（26日）降下瑞雪，1名女警在台14甲線執行道路管制勤務，佇立在冰天雪地中盡責站崗，許久沒有移動，臉書「中橫路況交通資訊站」PO出這一幕，引發近萬名網友按讚，並紛紛留言表示:「辛苦了！」、「有看到買個咖啡請她喝，真的很敬業！」，也有網友認為雪季期間，警方應考慮放個簡易崗哨，讓員警有個地方可以躲雪。

合歡山昨天開始降雪，公路局宣布台14甲線翠峰（18K）至大禹嶺（41.5K）路段，從下午4時起實施預警性封閉，今天上午並限掛雪鏈通行。臉書「中橫路況交通資訊站」昨PO出1名女警站在管制路口執勤畫面，並標註「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹…」。

PO文一出，網友紛紛按讚或留言，有網友指出:「真的很冷，之前在武嶺執勤，上武嶺廁所要尿尿時是得解開GORE-TEX（CORE-TEX）、雪褲、衛生褲及內褲4條褲子」；也有網友說:「警政署應該配發高山雪地的警用毛帽，以及鋪棉的長褲，給在雪地執勤的警察人員使用，體恤基層的辛勞！」，還有網友認為警方應考慮放個簡易崗哨，讓員警執勤時有個地方可以躲雪。

合歡山26日降下瑞雪，松雪樓地面覆蓋一層白雪，呈現北國迷人雪景。（松雪樓提供）

