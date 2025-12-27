巷弄追逐！ 男欠20多萬未還 債主追5公里一路撞他車

周姓男子沿路多次開車撞馬姓男子的座車逼債。（民眾提供）

27歲馬姓男子欠32歲周男20幾萬未還，雙方談判破裂，馬男開車離去時，周男不肯放過他，兩人大白天在馬路上展開追逐，周男為了逼停馬男，一路上不斷開車撞擊馬男的座車，警方獲報到場在5公里外的巷弄內找到周男，警訊後依公共危險等罪將兩人送辦。

警方指出，26日中午1點多，民眾報案指稱，路竹區環球路段有二部自小客車發生追逐，員警獲報前往處理時，在阿蓮區玄佑街巷弄旁空地發現周男和他開的車輛，由於周男車頭有撞擊痕跡，於是先將他帶回派出所釐清。

請繼續往下閱讀...

經初步調查，警方得知，馬姓男子欠周男20幾萬未還，雙方約在樹人醫專旁巷內協商債務金額，但兩人談不攏，馬男駕車離去，周男不肯放過他，駕車自後方多次追撞，雙方一路從路竹區追逐至阿蓮區玄佑街，距離約5公里。

雙方追逐過程中，周男不斷撞車逼停馬男，還一度波及無辜的用路人，所幸未釀人員傷亡，警方事後也循線傳喚馬男到案，訊後依公共危險等罪將兩人送辦。

周姓男子開車撞馬姓男子的座車逼債被逮。（民眾提供）

馬姓男子的座車被撞爛衝進農田裡。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法