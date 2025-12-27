日媒爆中國AI介選手段！偽造「在地口音」鎖定2026、2028大選滲透

網路上流出的中國企業內部文件顯示，中方技術已能運用AI生成難辨真偽的虛假訊息，甚至分析目標對象的方言與價值觀，企圖在賴清德政府執政期間，悄無聲息地滲透台灣社會輿論。示意圖。（路透資料照）

日本「讀賣新聞」今（27日）報導，面對台灣即將到來的2026年九合一選舉及2028年總統大選，中國正利用生成式AI（人工智慧）技術進行選舉介入。網路上流出的中國企業內部文件顯示，中方技術已能運用AI生成難辨真偽的虛假訊息，甚至分析目標對象的方言與價值觀，企圖在賴清德政府執政期間，悄無聲息地滲透台灣社會輿論。

據「讀賣新聞」報導，美國范德比大學（Vanderbilt University）國家安全研究所今年取得一份據稱是北京大型企業「中科天璣」的內部文件，並將其公開在網站上。這份約400頁的簡報文件說明，該公司針對香港、台灣、美中問題等中共中央關切的議題，提供感知、分析情勢並「引導輿論」的技術。

文件顯示，該公司的系統首先會監控網路空間，鎖定具輿論影響力的人物，解析其心理傾向、價值觀及包含方言在內的語言使用習慣，再利用AI生成與其頻率相近的虛構人物。這些假帳號不僅單方面散布資訊，還能進行自然對話，藉此對目標人物施加影響。台灣AI業界人士受訪時坦言，隨著生成式AI技術進步，要在社群媒體上分辨虛構人物的真偽已幾乎是不可能的任務。對於相關指控，中科天璣曾向美媒「紐約時報」予以否認。

報導指出，中國習近平政權意圖在2028年阻止賴清德連任，預計在被視為前哨戰的2026年九合一選舉後，輿論戰將會更加激烈。陸委會本月1日召開的諮詢委員會中已對此表達強烈警戒，會中多有意見要求加強應對網路散布的假訊息，並落實民眾教育。

此外，報導也詳述了台灣過去選舉疑遭介入的案例。今年10月網路上流出三段錄音檔，經國安相關官員分析，推測是2018年高雄市長選舉前，隸屬於中國解放軍戰略支援部隊的「第56研究所」處長，與北京情報分析企業負責人的對話。

錄音中，被認為是該處處長的人物表示，「這次選舉非常重要，雖然說（韓國瑜）選不上，但最後會當選。」企業負責人則回應，「我們的『數據量』正在增加，台灣的臉書（Facebook）帳號已有580萬到600萬個，將增至1000萬個。」

報導提到，該名官員指出，雖然對話未直接提及「介入」字眼，但顯示軍方有意主導介入以讓韓當選，並向企業尋求協助。對話中還暗示已準備共計2000萬人民幣（約新台幣9000萬元），作為包含高雄市長選舉在內的2018年九合一及2020年總統大選的工作資金。當時韓翻盤當選，網路上關於他的搜尋數飛躍性增加，曾引發關於輿論操弄的質疑。

