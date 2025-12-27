《讀賣新聞》：日本提升新型防衛應處中國威脅

日本「讀賣新聞」今日最新報導指出，26日經高市早苗內閣會議決定的2026年度預算案防衛費，首度達到9兆日圓，創下史上最大規模。在中國持續軍事擴張、日中對立加深之際，將持續提升應對力，並因應利用無人機等的新型戰鬥方式。（彭博資料照）

日本《讀賣新聞》今日最新報導指出，26日經高市早苗內閣會議決定的2026年度預算案防衛費，首度達到9兆日圓，創下史上最大規模。在中國持續軍事擴張、日中對立加深之際，將持續提升應對力，並因應利用無人機等的新型戰鬥方式。

報導提到，防衛大臣小泉進次郎在同日記者會上表示，防衛費是「面對戰後最嚴峻複雜的安全保障環境，為徹底守護日本而最低限度的必要支出」。「讀賣」認為雖然避免直接提及，但明顯以中國為主要因應對象。尤其共軍近年活化台灣周邊演習，並強化與俄羅斯軍事活動的協作。自高市首相在國會答詢中針對台灣有事表態後，中國軍機對自衛隊機進行雷達照射等威嚇行為頻繁發生。

請繼續往下閱讀...

讀賣指出，明年度預算案防衛費較前一年度初編增加3.8%，達9兆353億円。高市政府自22年決定國家安全保障戰略等安保3文書，強調大幅強化防衛力，並加速整備。在美國川普政權對同盟國要求增加防衛費之際，日本政府方針為持續主動推進防衛力整備。

具體項目部分，讀賣說，主要建構長程「遠距防衛能力」。包括推進射程超過1000公里的「12式陸基反艦飛彈」的升級型，以及飛行速度達音速5倍以上、攔截困難的「極音速導彈」籌獲。

而為因應新型戰鬥，讀賣提到，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中，無人機與太空軍事利用備受矚目，日本也加速因應。針對入侵日本島嶼等部位的敵軍，利用空中、海上、海中大量無人機阻擋的沿岸防衛構想。另為強化西南諸島防衛，將陸上自衛隊第15旅團（那霸市）升格為師團。同時，也將航空自衛隊改稱「航空宇宙自衛隊」。

相關新聞請見

日媒爆中國AI介選手段！偽造「在地口音」鎖定2026、2028大選滲透

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法