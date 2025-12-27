嗆卡總預算的是賴清德 羅智強：總統要有3顆柔軟的心

國民黨團書記長羅智強。（資料照）

立法院至今未審115年度中央政府總預算，賴清德總統為此批評在野黨「還有什麼資格再談憲政」。立法院國民黨團書記長羅智強今天強調，總預算陷入僵局，事實上，讓總預算卡關的，就是賴清德自己。

羅智強指出，立法院三讀通過「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」，行政院拒絕依法編列預算執行；停砍公教年金修法過關，行政院又要藉非法復活的憲法法庭，沒收國會修法。總預算之所以難以審查，關鍵就在行政部門送入立法院的預算違法漏編，應依法編列的卻未編列，導致立法院無從審議。

羅智強表示，要化解總預算僵局，賴清德必須要有三顆柔軟的心。第一顆柔軟的心，就是要好好照顧軍人，賴政府編列史上最高9500億元的國防預算，還要花1.25兆元軍費買武器，但可曾想過國軍編現比（國軍現員/編制數） 這麼低的原因？就是因為無法給足軍人尊嚴及待遇。國民黨站在捍衛國家安全和軍人福祉的立場，提出軍人加薪，若願意編列軍人加薪預算，立法院將立刻審查總預算。

羅智強表示，第二顆柔軟的心，是要好好照顧警消。遇到重大公共安全事件、火警，衝在第一線的就是警消，賴清德把警消退休保障的預算編足了，總預算不就開始審了嗎？

羅智強表示，第三顆柔軟的心，是要保障退休公教。公務員撐起國家建設，教師老師培育國家人才，但為了民進黨標舉的年金改革，公教退休年金已被砍得只剩骨頭，他們只不過是卑微地請求停砍，賴清德也堅持不肯。

羅智強強調，軍公教警消都被無情踐踏，作為立法委員，當然要保障這些國家棟樑該有的尊嚴跟待遇。只要賴清德能以三顆柔軟的心對待軍公教警消，好好的愛護、尊敬他們，總預算僵局自可化解。

羅智強說 賴清德過去曾說「中華民國憲法」是「災難」，如今卻用實際行動，讓憲政運作真正陷入危機。卡總預算的不是別人，正是鐵石心腸的賴清德。

