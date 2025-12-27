為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴瑞隆兒疑涉霸凌案大逆轉！雙方家長發聲明：孩子衝突非霸凌

    2025/12/27 12:31 記者葛祐豪／高雄報導
    立委賴瑞隆兒子疑涉霸凌案逆轉，雙方認定這是一起孩子的衝突事件，並非霸凌案件。（記者葛祐豪翻攝）

    立委賴瑞隆兒子疑涉霸凌案逆轉，雙方認定這是一起孩子的衝突事件，並非霸凌案件。（記者葛祐豪翻攝）

    立委賴瑞隆兒子疑涉霸凌案，本月初鬧得沸沸揚揚，雙方家長於今（27）日同意共擬聲明，達成三項共識，認定這是一起孩子的衝突事件，並非霸凌案件。

    針對日前校園事件引發的社會討論，賴瑞隆與女童家人已於12月20日依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨天（26日）簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件。

    雙方家長於今（27）日經雙方同意共擬聲明，達成三項共識：第一、本衝突事件非霸凌案；第二、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子；第三、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

    《雙方家長共擬聲明》如下：

    關於近期校園事件的說明《雙方家長共同發佈》，近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。

    我們真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的，避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。

    我們誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播